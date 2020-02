Saaremaa VK elas lennul euromängule üle äreva olukorra, põhjuseks mootoririke

Umbes kolm tundi pärast Riiast õhku tõusmist käis väike pauk, mille järel tundus hetkeks, et lennuk hakkas tegema kergelt vabamaandumist. Lennuk, mis oli selleks hetkeks jõudnud Hispaania piirile, keeras seejärel ümber ja suundus Bordeaux'sse, kus tehti mõnikümmend minutit hiljem maandumine, vahendab Võrkpall24.ee.

Vahetult pärast maandumist ümbritsesid lennumasinat tuletõrjeautod ja päästetöölised. Olgugi et ametlikult midagi juhtunu kohta ei teatatud, paistis, et lennuki ühel mootoril tekkis rike. Ka päästemeeskond oli just vasakupoolse tiiva mootori ümber ja uuris olukorda.

Saaremaa CEV Challenge Cupi kaheksandikfinaali korduskohtumine Hispaania klubi Almeriaga algab neljapäeval Eesti aja järgi kell 21.30. Saaremaa meeskond jõuab uue lennukiga sihtkohta eeldatavalt veel täna õhtul.

