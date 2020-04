Temposõidu Euroopa meister: jalgpall murdis mind mentaalselt

"Kuulusin noortesüsteemidesse 11 aastat. Ausalt öeldes olid viimased aastad kõige raskemad. Need murdsid mind pisut mentaalselt," vahendab 20-aastase Evenepoeli sõnu Spordipartner.ee. "Kuid kui ma nüüd sellele perioodile tagasi vaatan, siis tegi see mind tugevamaks nii persoonina kui ka elus. Aitäh, et üritasite mind murda. Ausalt öeldes, kannan seda (Deceuninck – Quick-Stepi) särki veel suurema uhkusega. Nüüd tunnen rattaspordist suuremat mõnu."

Jalgpallis erinevates vanuseklassides Belgia noortekoondistesse kuulunud Evenepoel hakkas rattasõiduga tegelema 2017. aastal. Edu tuli kiiresti - 18 kuud hiljem krooniti ta tempo- ja grupisõidus juunioride maailmameistriks. Käesoleval hooajal on Evenepoeli peaeesmärk võita MM-i temposõidu kuldmedal ning kui Giro d'Italia peaks toimuma, siis sihib ta head tulemust avaetapil, milleks on praeguse programmi kohaselt just temposõit.