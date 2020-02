Peter Sagan eitab krüptorahapettuses osalemist

Kolmekordne grupisõidu maailmameister Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) lükkab ümber krüptorahapettuses osalemise. Nimelt on kasutatud ühel veebilehel tema isikut, et kutsuda inimesi kiiresti rikastuma.

Sagan teatas kolmapäeval sotsiaalmeedias, et tema nime on halval eesmärgil ära kasutatud. Artikkel, mida on välja reklaamitud eksklusiivse intervjuuna ja kus Sagan räägib krüptoraha eelistest, ei ole päris.

"Ma eitan täielikult igasugust seotust selle leheküljega ja kõigega, mis selles artiklis on kirjutatud," kirjutas Sagan. "Ma ei ole mitte kunagi ühegi inimesega sellistel teemadel rääkinud. Kõik vastupidised väited on valed."

Viimastel aastatel on krüptorahapettuseid tulnud ette väga palju ja näiteks ainuüksi eelmisel aastal teenisid küberkurjategijad üle nelja miljardi dollari. Paljud pettused on seotud inimeste meelitamisega platvormidele, kus on võimalik nende rahale ligi pääseda. Kuulsuste kasutamine on seejuures väga populaarne.

Libaartiklis olla Sagan öelnud näiteks nii: "Me elame hetkel majanduslikult raskel ajal ja see siin on lahendus, mida me oleme kaua oodanud. Meil ei ole olnud mitte kunagi varem sellist imelist võimalust, kus tavalised inimesed võivad saada nii lühikese aja jooksul nii rikkaks."

Kui kelmuse taga olevad inimesed tuvastatakse, siis saab Sagan neile esitada süüdistuse tema maine rikkumise eest.

Hetkel treenib Sagan Colombias mäestikulaagris ning Euroopas teeb ta esimese stardi 8. märtsil, kui asub joonele kuulsal Itaalia ühepäevasõidul Strade Bianche.