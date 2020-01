Uues võimlas Balti liiga kohtumise pidanud TLÜ naiskond kaotas Kaunasele

Värvilõhnalise ja kuu lõpus pidulikku avamist ootava Tallinna Ülikooli uue võimla debüütmängus võõrustas Janne Schasmini juhendatav TLÜ naiskond Balti liiga mullust hõbedat leedulaste Kaunase Aistesi naiskonda. 1,5 aastat oma kodusaalita olnud Tallinna Ülikooli mängijad said eelnevalt verivärskes saalis teha kaks visketrenni ja see oli liiga napp aeg, et uued rõngad oma sõbraks muuta.

Kui Tallinna Ülikool tabas mängust viskeid 35% täpsusega, siis Kaunas 46% osavusega. Kolmandal veerandil kärises vahe juba 20 punktiliseks, kuid otsustaval veerandil suudeti jõuda miinus üheksa peale. Seepeale vastas agressiivne ja pikem Kaunase naiskond kolmestega ning Tallinna Ülikool pidi vastu võtma 61:77 kaotuse.

TLÜ suurimad skoorijad olid tagaliinis mängivad ameeriklannad: Raven Fox viskas 20 punkti ja Candice Warthen 16 punkti. Naiskonna kapteni Annika Kösteri arvele jäi 11 punkti ja 14 lauapalli.