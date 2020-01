Rovanperä juhib Lapimaa rallit: naudin sõitmist väga!

Rovanperä ja tema kaardilugeja Jonne Halttunen võitsid Toyota WRC masinaga kaks esimest kiiruskatset, kuid kolmandal kuumenes masina mootor üle ja nad langesid neljandale kohale. Juba järgmisel katsel tõusis noor soomlane aga taas ralli liidriks ning lõpetas avapäeva 23,3-sekundilise eduga Emil Lindholmi ees.

"Nautisin sõitmist väga," rääkis Rovanperä päeva lõpus. "Selle autoga on neid teid suurepärane läbida. On olnud väga lõbus. Harjume uute kiirustega ja arvan, et oleme saanud päris hästi hakkama. Mul on veel muidugi palju õppida ja autol on palju rohkem potentsiaali, aga liigume edasi sammhaaval!"

Ainsa Eesti ekipaažina Lapi lumel võistlustules olevad Priit Koik - Alari-Uku Heldna on 16. kohal ja kaotavad Rovanperäle 5.15,2. Küll piisab sellest aga, et edestada Soome vormelipilooti Valtteri Bottast, kes kaotab 35 sekundit enam ja on 22. kohal.

First day of @Tunturirally

Today has been super fun. We have been getting used to the new speeds and I think we have done a pretty decent job. Okay we still have a lot to learn and the car has much more potential but we're taking it step by step!

???? Jari Nurminen/RallyPhotos Fin pic.twitter.com/Xe7ZzWIb4D