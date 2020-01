Esapekka Lappi liituski M-Spordi meeskonnaga

Meeskonna teatel on 28-aastane Lappi ja tema kaardilugeja Janne Ferm tiimi esinumbrid. Lappi lõpetas eelmisel aastal küll kolm MM-rallit teisena, aga tervikuna hooaeg pigem ebaõnnestus. Tema karjääri ainus võit pärineb 2017. aasta Soome rallilt.

"Ootan pingsalt seda uut seiklust ja tahan juba näha, mida suudame saavutada," lausus Lappi. "Olen väga õnnelik, et M-Sport meid usaldas ja andis meile võimaluse näidata, milleks oleme võimelised. Alustame sel nädalal testimist ja ootan juba väga, et saaksin taas Fiesta rooli istuda."

Lappi kõrval on teine põhipiloot Teemu Suninen, kes alustab M-Spordis teist hooaega. Soomlaste kõrval teeb üheksal rallil kaasa Gus Greensmith.

M-Spordi sõnul panustavad nad sel aastal noorusele – kolme sõitja keskmine vanus on 25, mehaanikute keskmine vanus on vaid 30 ning tiimijuht Richard Millener on alles 35-aastane.

"Läheme mitmel viisil juurte juurde tagasi – meil on noor meeskond ja meil on põhisõitjad taas soomlased," lausus M-Spordi tegevjuht Malcolm Wilson, viidates aegadele, kui Fordi sõitjad olid alguses Mikko Hirvonen ja Marcus Grönholm ning seejärel Hirvonen ja Jari-Matti Latvala. "Marcus, Mikko ja Jari-Matti tegid suurepäraseid tulemusi, ootan põnevusega, mida lendavate soomlaste järgmine põlvkond suudab."

"Meie filosoofia on alati olnud noorte ja andekate esiletõstmine ja arendamine," lisas Wilson. "Esapekka, Teemu ja Gus on kolm andekat noort, kes on võimelised tegema häid tulemusi. Kogu meeskond võib küll olla noor, aga neil on kogemusi ja ka ambitsioone, et kaugele jõuda. Jään ootama, milleks nad 2020. aastal võimelised on."