Antetokounmpo naasis ja Milwaukee sai 30 võitu kokku

Valutava selja tõttu kahest kohtumisest kõrvale jäänud Bucksi tähtmängija Giannis Antetokounmpo viibis nüüd platsil 27 minutit ehk tavapärasest vähem, aga viskas 23 punkti ja haaras kümme lauapalli.

Bucksi resultatiivseim ta nende näitajatega ei olnud, sest teise ääremängija Khris Middletoni arvele jäi 25 punkti. Kaksikduublini jõudis Antetokounmpo kõrval ka türklasest äär Ersan Ilyasova (14 punkti, 11 lauapalli).

Bucks lõpetas aasta 30 võidu ja vaid viie kaotusega. "Võita enne jaanuarit 30 mängu on lahe, aga me saame alati paremini," jäi Antetokounmpo tagasihoidlikuks. "Peame jätkama arenemist, sest meie eesmärk on mängida ka hooaja hilises faasis."

Bullsi tulemuslikeim oli 19 punktiga mängujuht Zach LaVine. Soomlasest äär Lauri Markkanen ja tagamängija Coby White toetasid omasid 18 punktiga.

Alles hooaja neljanda võidu 15 kaotuse kõrvale võõralt väljakult teenis Atlanta Hawks, kes oli parem Orlando Magicust 101:93 (25:21, 22:36, 27:15, 27:21). Brandon Goodwin oli võitjate parim 21 punkti ja kuue resultatiivse sööduga.

Tulemused: Washington - Miami 123:105, Orlando - Atlanta 93:101, Minnesota - Brooklyn 122:115 la, Chicago - Milwaukee 102:123, Utah - Detroit 104:81, Portland - Phoenix 116:122.