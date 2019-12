VIDEO | Korraga väljakule pääsenud kolm venda tegid NBA ajalugu

Jrue Holiday kodumeeskond New Orleans Pelicans alistas Justini ja Aaroni leivaisa Indiana Pacersi 120:98. Jrue ja Aaron alustasid kohtumist algviisikus, Justin saadeti väljakule viis minutit pärast avavilet.

Mängu olid vaatamas ka nende vanemad Shawn ja Toya, õe Laureni sõnul oli New Orleansi saabunud 30 perekonnaliiget ning sõpra. Pärast kohtumist vahetasid vennad Pelicansi kodusaalis särke. "See oli lahe: ma tegin neile ära ja saan ka nende särgid seinale riputada," sõnas Jrue ESPN-ile. "Kogu mu perekond oli täna siin ja neid hetki jagada on suurepärane tunne."

Esmakordselt oleks vendade trio võinud NBA mängus väljakule pääseda juba kaks nädalat tagasi, kui Milwaukee Bucksi nimekirjas olid Los Angeles Lakersi vastu üles antud nii Giannis, Thanasis kui Kostas Antetokounmpo, kuid mänguaega sai neist vaid Giannis.

