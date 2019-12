Kregor Zirk parandas Las Vegases kahte Eesti rekordit

100 m liblikujumises kujunes Zirgi ajaks 50,76. Varasem rekord 50,90 kuulus samuti Zirgi nimele ja oli ujutud kaks aastat tagasi lühiraja EM-il Taanis. Zirgi tänane tulemus andis talle kaheksa ujuja seas viimase koha.

200 m vabaltujumises läbis Zirk distantsi minuti ja 43,77 sekundiga, saades sellega kaheksa osaleja seas seitsmenda koha. Ka selle distantsi varasem rekord oli ujutud Zirgi poolt, kui Taanis peetud lühiraja EM-il läbis ta distantsi minuti ja 43,84 sekundiga.

"Enda ujumistega jäin rahule. Tegin enda elu kaks kiireimat ujumist, seega ei saa nuriseda," rääkisZirk peale esimest võistluspäeva. "Lootsin küll sisimas natuke kiiremini ujuda ja vaadates tulemusi tagantjärgi, siis isegi pool sekundit kiiremad ajad oleks mõlemal alal andnud mitu positsiooni kõrgemad kohad. See näitab, et tase on kõva ja konkurents tihe."

Esimese võistluspäeva järel juhib võistlust Zirgi koduklubi Energy Standard 219 punktiga, kellele järgneb Cali Condors 205,5 punkti, London Roar 202 punktiga ja LA Current 185,5 punktiga.