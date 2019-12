Kregor Zirk lõpetas karjääri edukaima lühirajahooaja

Las Vegases toimunud rahvusvahelise ujumisliiga finaalis püstitas 20-aastane Zirk kolm Eesti rekordit, millest kõige tugevamaks pidas rekordit 400 meetri vabaltujumises.

"200 vabas ja 100 liblikas tuli ikka napp parandus, aga 400 vabas oli rekordiparandus suur," lausus Zirk ETV-le. "Ka aeg ja ujumine ise oli minu võistluse parim. Taktikaliselt läks seal väga hästi."

Esmakordselt peetud rahvusvahelise ujumisliiga ISL-i võit oli Türgi klubi Energy Standardi jaoks ülimalt olulise kaaluga. Hindamatu kogemuse sai ka Zirk, lisaks kõrgetasemelistele startidele teenis ta ka korraliku auhinnaraha.

"See oli midagi täiesti uut ja põnevat nii minu kui ka maailma ujumiskogukonna jaoks. Sellist asja nagu ISL ei ole maailmas kunagi varem tehtud - vähemalt mitte nii suurel skaalal," jätkas Zirk.

"See on tõesti olnud väga huvitav sügisene ja talvine periood. Lõpptulemusega olen väga-väga rahul. Hooaeg läks nii nagu treeneriga plaanisime. Sain tohutu kogemuse nii võistlemise osas, kui ka melu ja meediaga."

Mida treenerid ütlesid? "Ma olin üks ainukesi, kes seal igal alal isiklikud ujus. Mu treener oli väga rahul: hooaja tähtsam võistlus, ujusid isiklikud. Rohkem ei saa tegelikult oodata."

Jaanuarikuu alguses sõidab Zirk treenima Lõuna-Aafrikasse, millele järgnevad võistlused Luksemburgis ning seejärel juba ettevalmistus olümpiahooajaks Türgis. Olümpia A-normi asub Zirk püüdma mitmel alal.

"100 liblikat, 200 liblikat, 200 vabalt ja 400 vabalt," loetles ta. "Treeningul ei keskendu ma ühelegi alale eraldi. MM-il näitasin, et suudan kõiki alasid võrdselt ujuda. Ei ole, et üks on otseselt parem kui teine. Natuke võib-olla on mõni ala parem, aga seda on väga raske öelda. Võistluspäeval võib kõik muutuda."