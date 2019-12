Kindel mängulõpp aitas Kalev/Cramo Valmieras võidule

Poolaja viie punktiga kaotanud kodumeeskond jõudis veel kolm minutit enne lõppu nelja punkti kaugusele, aga Kyle Vinalese viis järjestikust punkti tõid Eesti klubile siiski võidu. Vinales ja Armands Škele tõid Kalev/Cramo parimatena 20 punkti, Kristjan Kitsingu ja uue täienduse Sacha Killeya-Jonesi arvele jäi 12 silma.

Võiduta jätkab Valga/Valka, kes kaotas võõrsil 75:86 Tallinna Kalev/TLÜ-le. Võitjaid vedas 29 punkti visanud Martynas Mazeika, Valga-Valka resultatiivseim oli Dupree Mcbrayer 19 punktiga.

Turniiritabelis on Kalev/Cramo üheksa võidu ja kahe kaotusega täiseduga jätkavate Ogre ja VEF-i järel kolmas, viis võitu ja üheksa kaotust kogunud Kalev/TLÜ on kümnes. Valmiera (6-8) on kaheksas.