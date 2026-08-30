Hein pidi noppima võrgust neli palli

Kübaratrikiga alustas hooaega Freiburgi jaapanlasest ründaja Yuito Suzuki, kes oli täpne kohtumise 29., 48. ja 55. minutil. Neljanda palli lõi Heina seljataha 45. minutil Igor Matanovic.

Werderi auvärav sündis 76. minutil, kui Marco Grulli resultatiivse söödu realiseeris Dariusz Stalmach.

Freiburg oli kindlasti kohtumises domineerivam pool. Kokku tehti 19 pealelööki, millest raamidesse suundus viis ehk Hein sai kirja ka ühe tõrje. Werderi vastavad näitajad olid üheksa ja kolm.

Freiburg on viimasel ajal Werderi jaoks ebamugav vastane. Kahe klubi viimasest üheksast omavahelisest kohtumisest on Freiburg võitnud koguni kaheksa. Samuti on kurb statistika, et Werder pole võitnud viimast tosinat Bundesliga avavooru kohtumist.

Hooaja esimese kodumängu peab Werder laupäeval, 5. septembril, kui minnakse vastamisi RB Leipzigiga.