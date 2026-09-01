Ametlik: Kristal liitub Šveitsis Käidi klubiga

Kristali üleminekut kinnitas mängijat esindav agentuur NEAA, kes postitas neljapäeval ühismeediasse, et eestlane on Thuniga lepingu allkirjastanud. Tegemist on ühe aasta pikkuse laenulepinguga, pärast mida on Thunil võimalus eestlase õigused osta.

Novembris 19. sünnipäeva tähistav Kristal liitus kaks aastat tagasi Saksamaa kõrgliigaklubi 1. FC Kölniga ja oli terve hooajaeelse suve esindusmeeskonna juures, kuid Bundesliga hooaja avamängus eestlast koosseisu ei listaud. Saksa meedias kirjutati sel nädalal, et Kristalile otsitakse tänavuseks hooajaks hoopis laenu kaudu mängupaika.

Mullu üllatuslikult Šveitsi meistriks tulnud Thun alustas tänavust hooaega 3:1 võiduga, aga sai seejärel Young Boysilt lausa 0:6 ning Baselilt 2:4 kaotuse. Neljandas mängus teeniti St. Galleni üle aga 4:3 võit, tabelis on Thun kuue punktiga kuuendal real. Thun mängib sel hooajal ka Euroopa Konverentsiliiga põhiturniiril.

Käit alustab Thunis oma teist hooaega, mullu sai ta klubis tublisti mänguaega, aga pidi vigastuse tõttu hooaja viimast osa kõrvalt vaatama.