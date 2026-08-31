X!

Patrik Kristalist võib saada Mattias Käidi tiimikaaslane

Jalgpall
Patrik Kristal.
Patrik Kristal. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Sakslasest üleminekuturuekspert Dominik Schneider kirjutab, et Eesti koondislane Patrik Kristal liigub FC Kölnist laenule Šveitsi kõrgliigaklubisse FC Thun, kus hakkab koos mängima Mattias Käidiga.

18-aastane Kristal veetis hooajaeelse ettevalmistuse Bundesliga klubi Kölni esindusmeeskonnaga ning sai treeningmängudes ka platsile, ent liigahooaja alates ta enam mängupäeva koosseisu kuulunud ei ole. Saksa meedias on kirjutatud, et Köln otsib Eesti koondislasele laenu kaudu mängupaika, vahendab Soccernet.ee.

Nüüd olevatki Kristal teel Kölnist välja – Schneideri väitel sõidab Kristal esmaspäeval Thuni arstlikule ülevaatusele ning selle eduka läbimise korral liitub ta Thuniga üheks hooajaks laenule, kusjuures Šveitsi klubil on võimalus eestlane seejärel ka välja osta.

Thuni ridades alustas teist hooaega ka Mattias Käit, mis tähendab, et Eesti koondislased võivad Thunis koos keskväljal pallima hakata.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

11:01

Patrik Kristalist võib saada Mattias Käidi tiimikaaslane

08:57

Vigastuspausilt naasnud Käit aitas Thuni võidule

30.08

Paide pööras Flora vastu lõpus kaotusseisu võiduks Uuendatud

30.08

Man United sai esimese võidu, Promise David tegi debüüdi

30.08

VIDEO | Paide vastas Flora avaväravale kahega

30.08

Hein pidi noppima võrgust neli palli

30.08

Shein mängis Portsmouthi mängus esimese poolaja

30.08

Väikesed karikavõistlused võitis Harju JK Laagri duubel

30.08

Hull jätkab Inglismaal täiseduga, Tottenham tabeli põhjas

30.08

Messi lõi MLS-i mängus esmakordselt neli väravat

sport.err.ee uudised

12:55

Mark Lajal alustas Nadali akadeemias kindla võiduga

12:26

Graveli EM-tiitlid läksid Taani ja Hollandisse, Pajur eliitmeeste seas 38.

11:53

Malõgina tõusis edetabelis kaheksa kohta

11:32

Maardu linnajooksu võitsid Karel ja Liis Grete Hussar

11:01

Patrik Kristalist võib saada Mattias Käidi tiimikaaslane

10:49

Seitse settpalli päästnud Kenin alistas 46-aastase Williamsi

10:24

Bruus oli Saksamaal kümnes, Patterson alistas Magutšihhi

09:50

Tiit Karuksi kuukommentaar: ROK-i heitlikkus, Coe põhimõttekindlus

09:31

Lond võitis juunioride Dobele tuuri finaaletapi, Rei üldarvestuse

08:57

Vigastuspausilt naasnud Käit aitas Thuni võidule

08:25

Djokovic kaotas enam kui 20-aastase vahe järel slämmiturniiri avaringis

08:03

Lõiv võitles end MM-il streikiva käiguvahetaja kiuste esimese 20 hulka

30.08

Eesti võrkpallikoondis lõpetas kontrollmängud Rumeeniaga viigiga

30.08

ETV spordisaade, 30. august

30.08

Dina Ellermann tuli 14. korda Eesti meistriks

30.08

Raieste: poolajani kannatasime ära, siis rong lahkus jaamast ja meie jäime rongist maha

30.08

Tallinnas selgusid rannavõrkpalli Eesti meistrid

30.08

Paide pööras Flora vastu lõpus kaotusseisu võiduks Uuendatud

30.08

Henri Drell: vabandan Eesti rahva ees, te võite mind risti lüüa

30.08

Kolmanda ralli järjest võitnud Pajari tegi ajalugu Uuendatud

loetumad

30.08

Eesti korvpallikoondis sai kodusaalis Soomelt kindlalt lüüa Uuendatud

30.08

Henri Drell: vabandan Eesti rahva ees, te võite mind risti lüüa

29.08

Suri endine suusataja ja hooldemees Peep Koidu

30.08

Paide pööras Flora vastu lõpus kaotusseisu võiduks Uuendatud

30.08

Rannula: kui rünnakul asjad ei õnnestu, siis meil läheb laadaks ära

30.08

Kolmanda ralli järjest võitnud Pajari tegi ajalugu Uuendatud

29.08

Heino Enden: pühapäeval meie heast mängust ei piisa

30.08

Hein pidi noppima võrgust neli palli

08:25

Djokovic kaotas enam kui 20-aastase vahe järel slämmiturniiri avaringis

30.08

Võimas rekordiparandus andis Nesterovile juunioride GP-l kümnenda koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo