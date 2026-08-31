Patrik Kristalist võib saada Mattias Käidi tiimikaaslane

18-aastane Kristal veetis hooajaeelse ettevalmistuse Bundesliga klubi Kölni esindusmeeskonnaga ning sai treeningmängudes ka platsile, ent liigahooaja alates ta enam mängupäeva koosseisu kuulunud ei ole. Saksa meedias on kirjutatud, et Köln otsib Eesti koondislasele laenu kaudu mängupaika, vahendab Soccernet.ee.

Nüüd olevatki Kristal teel Kölnist välja – Schneideri väitel sõidab Kristal esmaspäeval Thuni arstlikule ülevaatusele ning selle eduka läbimise korral liitub ta Thuniga üheks hooajaks laenule, kusjuures Šveitsi klubil on võimalus eestlane seejärel ka välja osta.

Thuni ridades alustas teist hooaega ka Mattias Käit, mis tähendab, et Eesti koondislased võivad Thunis koos keskväljal pallima hakata.

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