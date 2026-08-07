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UEFA ei kavatse FIFA boikoteerimist lõpetada

Jalgpall
Aleksander Ceferin ja Gianni Infantino
Aleksander Ceferin ja Gianni Infantino Autor/allikas: SCANPIX / Alamy
Jalgpall

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) kavatseb endiselt boikoteerida kõiki rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) üritusi, kuigi president Gianni Infantino vabandas ja teatas vastuolulisest plaanist loobumisest.

Infantino juhtimisel soovis FIFA kaasata jalgpalli erainvestoreid, kes oleks toonud spordialale 4,2 miljardit USA dollarit lisaraha. Samas oleks see tähendanud ka teatud otsustusõigusest loobumist.

Kõik 55 UEFA liikmesföderatsiooni kiitsid 30. juulil erakorralisel koosolekul heaks boikoti. See määras suurt rolli selles, et Infantino seejärel ideest loobus. Aga see ei tähenda, et UEFA liikmed oleks olukorraga rahul.

"UEFA liikmed olid FIFA võistlustel osalemata jätmise tingimuste osas väga selged," teatas UEFA avalduses. "Esiteks tuli tagasi võtta ettepanekud suurvõistluste müümiseks ja teiseks tuleb kinnitada, et selliseid katseid mängu sellisel viisil moonutada ei tehta enam kunagi."

"Neid tingimusi ei ole täidetud. Lisaks tegi UEFA laupäevases avalduses täiesti üheselt selgeks, et on kaotanud usalduse Gianni Infantino presidentuuri. See seisukoht jääb kehtib endiselt."

Kolmapäeval oli Marokos FIFA tippametnike erakorraline kohtumine. Pärast seda tehtud avalduses tunnistati plaani avaldamise viisis vigu ja vabandati kõigi 211 liikme ees, et neid protsessi ei kaasatud. Siiski väljendati Infantino isiku suhtes usaldust ja lisati, et tänavune MM poleks temata nii edukas olnud.

UEFA aga sellest avaldusest suurt ei hooli. Teadanne, et mõned FIFA töötajad (kelle karjäär sõltub tema soosingust) nõustuvad temaga, ei muuda midagi," teatas seepeale UEFA.

Siiski on Infantinol toetust mujalt maailmas. Kõige kindlamalt seisab tema selja taga Aafrika jalgpalliliit (CAF), kuhu kuulub 54 liiget ehk enam kui veerand kogu FIFA liikmeskonnast. Nende seas on ka järgmise MM-i üks kolmest korrast Maroko (kaks ülejäänut on aga Euroopast ehk Hispaania ja Portugal).

Neljapäeval avaldas šveitslasele toetust ka Põhja- ja Kesk-Ameerika ning Kariibi mere tsooni (CONCACAF) üks suuremaid jalgpallimaid Mehhiko, kuigi CONCACAF oli sarnaselt UEFA-le varasemalt Infantino plaani hukka mõistnud.

Toimetaja: Siim Boikov

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