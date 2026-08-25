X!

Eto'o asus Infantinot kaitsma: kriitika taga on lähenevad valimised

Jalgpall
Samuel Eto'o
Samuel Eto'o Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Kameruni kõigi aegade suurim väravakütt ja riigi jalgpalliliidu president Samuel Eto'o kaitseb FIFA juhti Gianni Infantinot kriitikanoolte eest, väites, et vastuseis Infantinole on seotud FIFA järgmise aasta valimiste ajastusega.

Infantino, kes kandideerib uuesti ametisse 2027. aasta märtsis, on sattunud üha suureneva kriitika osaliseks. Ehkki algsest investeerimisplaanist on nüüdseks loobutud, väljendavad organisatsioonid endiselt pahameelt Infantino juhtimise ja kandideerimise osas. 

Kameruni jalgpalliliidu presidendi Samuel Eto'o sõnul on laialdane vastuseis tingitud eelkõige eelseisvatest valimistest.

"Arvan, et see kõik toimub ajastuse tõttu. Tulemas on valimised, kus Gianni Infantino kandideerib. See kõik leiab aset just valimiste lähenemise pärast. Rohkem selle taga midagi ei olegi," ütles Eto'o esmaspäeval intervjuus CNN-ile.

Endine ründekuulsus Eto'o, kes mängis sellistes suurtes Euroopa klubides nagu Real Madrid, Barcelona, ​​Milano Inter ja Chelsea, sõnas, et Infantino on jalgpalli muutnud ja andnud võimalusi riikidele, kellel neid varem polnud.

"Presidendi ülesanne on viia jalgpalli edasi ja aidata kõigil riikidel areneda. Ta tegi ettepaneku. 211 liikmesriiki pidanuks maha istuma, teemat arutama ja laskma enamusel otsustada. Kuid olen veendunud, et need hääled, mis kõlama jäid, ei esinda enamuse arvamust," rääkis ta. 

Kuigi mitmed piirkondlikud jalgpalliorganisatsioonid, sealhulgas UEFA, AFC ja CONCACAF, kaaluvad umbusaldushääletuse algatamist Infantino ametist kõrvaldamiseks, on Aafrika jalgpalliliit (CAF) avaldanud talle toetust.

CAF-i president Patrice Motsepe ütles kuu alguses, et Infantino tuleviku üle tuleks otsustada 2027. aasta valimistel, ning kinnitas, et president võid loota CAF-i toetusele. 

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

14:13

Eto'o asus Infantinot kaitsma: kriitika taga on lähenevad valimised

09:55

Infantino mõistab hukka rassismijuhtumi Turu mängus: jälk ja vastik

24.08

Ceferin välistas FIFA presidendiks kandideerimise

24.08

Maradona "jumala käe" värava pall müüdi ligi kolme miljoni euro eest

24.08

Barcelona alustas uut hooaega 5:0 võiduga

24.08

Levadiaga liitus Lõuna-Korea ja Portugali kõrgliigades mänginud brasiillane

24.08

Tunjov skooris debüütmängus ja päästis uuele koduklubile viigipunkti

23.08

Florast lahkus ka portugallasest abitreener

23.08

Flora naasis Pärnust kolme punktiga

23.08

Liverpool pääses napilt viigi ja Man City napilt võiduga

sport.err.ee uudised

15:14

Prantsusmaa MK-etapi eel haigestunud Lõiv sai olümpiakrossis 22. koha

14:45

Endine Wimbledoni tšempion kaebas dopingukaristuse otsuse edasi

14:13

Eto'o asus Infantinot kaitsma: kriitika taga on lähenevad valimised

13:41

Olümpiahooajas pettunud Austria laskesuusataja sai uue hoo sisse: olen õigel teel

13:04

Eesti ratastoolitennisistid osalesid Vilniuse turniiril

12:32

Kristella Sikk aitas Mandri-Euroopa koondise võidule

11:54

Laura Lizette Sander näitas Belgias head hoogu

11:31

KUULA | "Võimlas" oli juttu korvpallist ja eneseületustest spordis

11:12

Northugi 19-aastane hoolealune alistas Kläbo, suusaliit MK-ust ei ava

10:32

Kristjan Tamm pääses Taipeis taas põhiturniirile

09:55

Infantino mõistab hukka rassismijuhtumi Turu mängus: jälk ja vastik

09:22

Monaco GP kolmanda koha vaidlus jõuab lõpliku otsuseni

08:52

USA lahtiste segapaarismängus lähevad kokku tennisemaailma suurnimed

08:08

Driftisõitja Pesur võtab vastu uue väljakutse Hiinas

24.08

Hodgkinson jätab tervise tõttu Zürichi Teemantliiga vahele

24.08

ETV spordisaade, 24. august

24.08

Lajal jäi USA lahtiste kvalifikatsioonis alla 16-aastasele ameeriklasele

24.08

Rogliciga koos treeninud Pajur: ta on ikka pull mees!

24.08

15-aastane Eesti laskur võitis kodusel U-18 EM-il Euroopa meistritiitli Uuendatud

24.08

13-aastane Tamm teenis esimese vormelivõidu: vormeliga peab rohkem arvestama

loetumad

24.08

Endine snuukri maailmameister mõisteti laste väärkohtlemises süüdi

23.08

Suusatajaid võivad talvel oodata ebameeldivad valikud

24.08

Endine NBA täht visati WNBA mängult välja transsooliste tüli järel

11:12

Northugi 19-aastane hoolealune alistas Kläbo, suusaliit MK-ust ei ava

24.08

Ingebrigtsen ja Kerr kohtuvad üle kahe aasta taas 1500 meetris

24.08

Tugev rahe sundis Vuelta velotuuri kolmanda etapi tühistama

09:55

Infantino mõistab hukka rassismijuhtumi Turu mängus: jälk ja vastik

23.08

Räppo võitis teist aastat järjest Ironman Tallinna 70.3 distantsi

24.08

13-aastane Tamm teenis esimese vormelivõidu: vormeliga peab rohkem arvestama

24.08

Rogliciga koos treeninud Pajur: ta on ikka pull mees!

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo