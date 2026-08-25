Eto'o asus Infantinot kaitsma: kriitika taga on lähenevad valimised

Kameruni kõigi aegade suurim väravakütt ja riigi jalgpalliliidu president Samuel Eto'o kaitseb FIFA juhti Gianni Infantinot kriitikanoolte eest, väites, et vastuseis Infantinole on seotud FIFA järgmise aasta valimiste ajastusega.

Infantino, kes kandideerib uuesti ametisse 2027. aasta märtsis, on sattunud üha suureneva kriitika osaliseks. Ehkki algsest investeerimisplaanist on nüüdseks loobutud, väljendavad organisatsioonid endiselt pahameelt Infantino juhtimise ja kandideerimise osas.

Kameruni jalgpalliliidu presidendi Samuel Eto'o sõnul on laialdane vastuseis tingitud eelkõige eelseisvatest valimistest.

"Arvan, et see kõik toimub ajastuse tõttu. Tulemas on valimised, kus Gianni Infantino kandideerib. See kõik leiab aset just valimiste lähenemise pärast. Rohkem selle taga midagi ei olegi," ütles Eto'o esmaspäeval intervjuus CNN-ile.

Endine ründekuulsus Eto'o, kes mängis sellistes suurtes Euroopa klubides nagu Real Madrid, Barcelona, ​​Milano Inter ja Chelsea, sõnas, et Infantino on jalgpalli muutnud ja andnud võimalusi riikidele, kellel neid varem polnud.

"Presidendi ülesanne on viia jalgpalli edasi ja aidata kõigil riikidel areneda. Ta tegi ettepaneku. 211 liikmesriiki pidanuks maha istuma, teemat arutama ja laskma enamusel otsustada. Kuid olen veendunud, et need hääled, mis kõlama jäid, ei esinda enamuse arvamust," rääkis ta.

Kuigi mitmed piirkondlikud jalgpalliorganisatsioonid, sealhulgas UEFA, AFC ja CONCACAF, kaaluvad umbusaldushääletuse algatamist Infantino ametist kõrvaldamiseks, on Aafrika jalgpalliliit (CAF) avaldanud talle toetust.

CAF-i president Patrice Motsepe ütles kuu alguses, et Infantino tuleviku üle tuleks otsustada 2027. aasta valimistel, ning kinnitas, et president võid loota CAF-i toetusele.