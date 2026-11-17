Golfisari LIV loodi 2021. aastal ning Saudi Araabia riiklik investeerimisfond PIF rahastas seda aastate jooksul ligi viie miljardi dollariga. Kevadel teatas PIF, et lõpetab käesoleva hooaja järel sarja toetamise ning kuigi augustis teatas LIV, et on leidnud uue peainvestori, sai novembri alguses selgeks, et LIV lõpetab tegevuse.

Hiljem selgus, et välja käidud potentsiaalseks investoriks oli BC Partners Credit, kes oli algselt valmis panustama 300 miljoni dollariga, aga kuna mitmed tippmängijad eesotsas Jon Rahmiga teatasid sügisel sarjast lahkumisest, ei jõutud siiski kokkuleppele.

Üheks aastate jooksul LIV sarjas mänginud ning seda toetanud meheks on kahekordne USA lahtiste võitja Bryson DeChambeau. "Ma ei hakka viimast nelja aastat ümber kirjutama. Tegin valiku, millesse uskusin ja olen tänulik selle eest, mida see endaga kaasa tõi. Uskusin, et golf võib jõuda enamate inimesteni enamates paikades ja senisest erinevalt. Usun seda jätkuvalt," sõnas ameeriklane novembri alguses pärast LIV-i kokkuvarisemist.

33-aastane DeChambeau andis enne pühapäevast tähtaega oma nime üles DP World Touri nime kandvale Euroopa tuurile ning tema taotlus rahuldati. Hiljutise major-turniiri võitjana on tal kõrgeima kategooria liikmesus, mis tähendab, et ameeriklane saab osaleda kõigil Euroopa tuuri osavõistlustel. Talvel ja kevadel toimub suurem osa DP World Touri osavõistlusi Aasias ja Aafrikas, Euroopasse jõutakse mai alguses Türgis ning jätkuvalt võib DeChambeau osaleda ka golfiaasta suurimatel osavõistlustel.

Aastakümneid koondas maailma tippmängijaid oma vihmavarju alla PGA tuur, kelle jaoks oli konkureeriv LIV sari aga eksistentsiaalseks ohuks ja nii ei lubata ka seal osalenud mängijaid niisama lihtsalt tagasi. LIV-ist lahkujad on seni sarjaga taasliitumiseks pidanud tegema aastase võistluspausi - või liituma siis üheks hooajaks Euroopa või Aasia tuuriga.

Lisaks DeChambeau'le on endistest LIV-i mängijatest Euroopa tuuriga käed löönud ka Rahm ning näiteks Tyrrell Hatton, Dustin Johnson ja Cameron Smith. DP World Touril reitingupunkte kogudes on neil niimoodi võimalus hiljem PGA tuuriga taasliituda.