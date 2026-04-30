Vastuoluline LIV golfisari on lagunemise äärel

LIV golfisari loodi 2021. aastal ning Saudi Araabia investeerimisfondi PIF toel osteti suurte rahadega PGA tuurilt üle mitmeid tippmängijaid, teiste seas Bryson DeChambeau, Patrick Reed, Brooks Koepka, Dustin Johnson, Jon Rahm, Cameron Smith, Joaquin Niemann ning Phil Mickelson.

Saudi Araabia on golfisarja pannud hiigelsummasid: näiteks sõlmis endine maailma esinumber Rahm Forbesi andmetel LIV-iga 350 miljonit dollarit väärt lepingu, lisaks on hispaanlane sarjas kogunud 75 miljonit dollarit auhinnaraha. PIF-i koguinvesteering ületab viie miljardi dollari piiri, aga teadaolevalt on sari ka mitme miljardiga miinuses.

Jutud LIV-i lagunemisest on levinud enam kui kuu aega ning ehkki sarja peadirektor Scott O'Neil rääkis paar nädalat tagasi, et käimasolev hooaeg jätkub planeeritult ning ilma probleemideta, on selge, et nii ei lähe. Nädala alguses lükati määramata ajaks edasi juunis toimuma pidanud New Orleansi võistlus.

BBC kirjutab, et PIF-i üks haldajaid ja golfisarja looja Yasir Al-Rumayyan astub LIV-i juhatusest tagasi ning hooaja lõpus lõpetab Saudi Araabia üldse LIV-i rahastamise. Väidetavalt loodab LIV senisel moel jätkata ning ootab pakkumisi potentsiaalsetelt investoritelt, kuigi on enesestmõistetav, et selliseid summasid pole kellelgi võimalik pakkuda.

ESPN kirjutas neljapäeval allikatele toetudes, et mitmed viimastel aastatel LIV-i kolinud mängijad on uurinud, mis tingimustel oleks neil võimalik PGA tuuriga taasliituda. Tänavu jaanuaris kuulutas PGA tuur välja programmi, mis võimaldab vähemalt kaks aastat sarjast eemal olnud, ent selle aja jooksul suurtuuri võitnud golfaritel kindlate karistuste ära kandmisel naasta.

Nii tuli tänavu jaanuaris PGA sarja tagasi Koepka, kes loobus 2030. aastani PGA tuuri lojaalsusboonustest ning nõustus heategevusele annetama viis miljonit dollarit; Reed ei pikendanud selleks hooajaks LIV-iga oma lepingut ja taasliitus PGA-ga, aga peab kandma ühe aasta pikkuse võistluskeelu ning saab sarjas taas mängida alates 25. augustist.