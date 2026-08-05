Vastuoluline golfisari leidis salapärase investori

Aprillis teatas LIV, et Saudi Araabia riiklik investeerimisfond lõpetab käimasoleva hooaja järel võistlussarja rahastamise. Varakevadel levisid jutud LIV-i lagunemisest, sest PIF-i koguinvesteering sarja alates selle loomisest 2021. aastal on ületanud viie miljardi dollari piiri ning eksperdid on olnud ühel meelel, et sarnast rahastust ei ole teistel potentsiaalsetel investoritel võimalik pakkuda.

Kolmapäeval teatas LIV-i pealik Scott O'Neil, et on sõlminud lepingu uue peainvestoriga, kes jääb esialgu anonüümseks. Saladuseks jäid ka lepingu finantsdetailid, aga LIV lisas, et tuuril mängivad golfarid saavad ise ka võistlussarja osanikeks.

Selleks aastaks oli LIV sarjas esialgselt kavas 14 etappi, New Orleansi võistlus tühistati aga aprillis. Järgmisel hooajal mängitakse kümme etappi, millest viis toimuvad USA-s.

Tänavu on LIV-sarjast lahkunud ning traditsioonilise PGA tuuriga taasliitunud Brooks Koepka ning Patrick Reed, juulis sõlmis PGA tuur koos DP World Touriga ehk Euroopa võistlussarjaga koostöölepingu Aasia peamise golfisarjaga.