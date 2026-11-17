Hooaja esimesed kuus kodumängu võitnud Boston viskas tagasihoidliku ja üheksa punktiga kaotatud avapoolaja järel kolmandal veerandajal 36 punkti, aga kaotas otsustava perioodi 28:40. Desmond Bane tõi võitjatele 24 punkti, sama palju kogus ka Bostoni täht Jayson Tatum.

Kuus eelmist mängu võitnud Boston on 11 võidu ja kolme kaotusega idakonverentsis teisel kohal, neljanda järjestikuse võidu teeninud Orlando (6-7) on idas kaheksas. Konverentsi liidriks kerkis Philadelphia 76ers (12-3), kes sai esmaspäeval kolmanda järjestikuse võidu, kui alistas Brooklynis sealse Netsi (3-10) 135:123.

Võidule pani aluse tugev avapoolaeg, mille Philadelphia võitis 78:59, sealjuures viskas külalismeeskond teisel veerandajal 45 punkti. LeBron Jamesile puhkust andnud Philadelphia resultatiivseim oli 37 punktiga Joel Embiid, endine Bostoni ääremängija Jaylen Brown kogus 31 punkti ja 13 lauapalli.

Heasse hoogu on kerkinud ka hooaega väga kesiselt alustanud Miami Heat (8-6), kes alistas esmaspäeval 128:110 Houston Rocketsi (11-4) ja on nüüd võitnud viis mängu järjest. Giannis Antetokounmpo viskas 20 punkti ja võttis 13 lauapalli, Andrew Wiggins ja Klay Thompson panustasid 17 punktiga. Miami ei jäänud kohtumise jooksul kordagi kaotusseisu.