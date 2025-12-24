X!

Viiekordne suurturniiri võitja Koepka lahkub LIV-sarjast

Brooks Koepka
Brooks Koepka Autor/allikas: SCANPIX/AP
Viiel korral golfi suurturniiri võitjaks kroonitud ameeriklane Brooks Koepka lahkub LIV Golf sarjast.

Koepka liitus vastuolulise, Saudi Araabia riikliku investeerimisfondi (PIF) poolt rahastatud golfisarjaga 2022. aastal ning on seal nelja hooaja jooksul võitnud viis turniiri. Oma viimase suurturniiri - 2023. aasta PGA Championshipi - võitis Koepka juba LIV-i liikmena, aga on aastate jooksul ka organisatsiooni suhtes väljendanud pahameelt.

"Perekond on Brooksi otsuste juures alati olnud määravaks jõuks ning ta tunneb, et nüüd on õige aeg rohkem aega kodus veeta. Brooks suhtub golfi jätkuvalt kirglikult," kirjutasid ameeriklase esindajad teisipäeval pressiteates.

Ühtegi vihjet Koepka tuleviku kohta ei avaldatud. Tänu oma 2023. aasta PGA Championshipi võidule võib ta algaval aastal osaleda kõigil suurturniiridel, aga PGA tuur nõuab, et LIV-ist lahkujad peavad sarjaga taasliitumiseks tegema aastase võistluspausi. Viimati mängis ameeriklane LIV-i turniiril 24. augustil.

Toimetaja: Anders Nõmm

