DeChambeau: mul on PGA Tourile lojaalseks jäänud mängijatest kahju

Teisipäeva hilisõhtul teatasid golfiorganisatsioonid PGA Tour ja LIV Golf, et ühinevad üheks ettevõtteks. Vastuolulise LIV Golf sarjaga liitunud Bryson DeChambeau ütles, et tunneb kaasa PGA Tourile lojaalseks jäänud mängijatele, kes ütlesid ära kopsakatest rahasummadest, et rivaalsarjaga ühineda.

Pikka aega golfi tippturniire korraldanud PGA Tour ning eelmisel suvel loodud LIV Golf otsustasid teisipäeva hilisõhtul, et peatavad kalliks kiskunud rivaliteedi, tuues taas maailma parimad golfimängijad ühe katuse alla.

LIV Golf, mis on rahastatud Saudi Araabia riikliku investeerimisfondi (PIF) poolt, hakkas koheselt pärast ametlikku loomist PGA Tourilt mängijaid üle ostma. Phil Mickelson liitus organisatsiooniga teadaolevalt 200 miljoni dollari eest, Dustin Johnsoni leping ei jäänud sellest palju alla.

Esmaste liitujate seas oli ka 2020. aastal US Openi võitnud Bryson DeChambeau, kes ütles teisipäevase äkkotsuse järel, et tunneb PGA Touri mängijatele kaasa. "Tunnen PGA Touri mängijatele kaasa, sest neile öeldi üht asja ja hoopis teine asi juhtus. Meie poolel öeldi üht asja ja see saigi tõeks. See näeb halb välja, et PGA Touri mängijad ei võitnud sellest midagi. Loodan, et leitakse viis neid mängijaid samamoodi tasustada, nagu meid LIV-is tasustatakse," ütles DeChambeau.

LIV Golfi tegevjuht Greg Norman ütles eelmisel aastal, et legendaarne Tiger Woods ütles ära pakkumisest, mis küündis väidetavalt 800 miljoni dollari juurde. Kokku investeeris Saudi Araabia riiklik investeerimisfond PIF uude golfituuri üle kahe miljardi dollari, iga võistluse auhinnafond on 20 miljonit dollarit.

DeChambeau kaitses PIF-i kuberneri Yasir Al-Rumayyanit ning ütles, et Saudi Araabia investeerimisfond toetab golfi rahvusvahelist arengut. "See on olnud alates sellest ajast, kui me esimest korda asju arutama hakkasime, tema visioon. Nüüd on see tõeks saanud ja usun, et see on parim asi, mis golfiga eales juhtuda oleks saanud," ütles DeChambeau, kellele maksti LIV Golfiga liitumise eest teadaolevalt 125 miljonit dollarit.

PGA Tour kehtestas LIV Golfi turniiridel osalenud mängijatele võistluskeeldusid ning trahve ja tundus, et golfimaailm on vähemalt lähitulevikuks raha ja lojaalsuse üle lõhestatud. PGA Touri komissar Jay Monahan ütles eelmisel aastal, et "ükski mängija, kes võttis LIV Golfilt raha, ei saa minu valitsusajal PGA Touril mängida."

Mitmed inimõigusorganisatsioonid, sh Amnesty International, on PGA Touri äkilist otsust LIV Golfiga ühineda kritiseerinud. Amnesty sõnul tegeleb Saudi Araabia golfi abil spordipesuga.