X!

Paskotši ja Käidi koduklubid purjetasid eurosarjades play-off ringi

Jalgpall
Maksim Paskotši.
Maksim Paskotši. Autor/allikas: Facebook/KAA Gent
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislaste Maksim Paskotši koduklubi KAA Gent ja Mattias Käidi leivaisa Thun olid võistlustules vastavalt Konverentsiliigas ja Euroopa liigas. Mõlema eestlase koduklubi saatis edu, ent platsile ei pääsenud kumbki.

Avamängu võõrsil 1:0 võitnud Gent asus korduskohtumist G;teborgi vastu juhtima 27. minutil, millega kasvatati kahe mängu kokkuvõttes eduseis kaheväravaliseks. Göteborg suutis 85. minutil küll kohtumise viigistada, kuid enamaks rootslased võimelised polnud ning Gent sammus koondskooriga 2:1 play-off ringi, kirjutab Soccernet.ee.

Paskotši kuulus Genti koosseisu, kuid alustas kohtumist pingilt ega sekkunud mängu. Konverentsiliiga põhiturniirist lahutab Genti nüüd veel üks vastane. Play-off ringis minnakse vastamisi Šotimaa klubi Hibernianiga. 

Mattias Käit puudus jalavigastuse tõttu koosseisust, kui Thun tunnistas Euroopa liiga kolmanda eelringi korduskohtumises Reykjaviki Vikinguri (Island) 3:2 paremust. Küll aga tehti avamängus korralik sooritus ning kodus võeti kindel 3:0 seljavõit, seega Euroopa liiga põhiturniirist lahutab neid vaid üks vastane. 

Thuni vastane play-off ringis selgub reedel, kui Fääri saarte meeskond Klaksvik võõrustab korduskohtumises poolakate Poznani Lechi.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

16:18

Paskotši ja Käidi koduklubid purjetasid eurosarjades play-off ringi

15:06

Eesti klubid teenisid eurosarjadest viimase viie aasta suurima summa

10:17

TÄNA OTSE | Nõmme United võõrustab punkti kaugusel olevat Tartu Tammekat

13.08

Flora eurosuvi lõppes kindla kaotusega Uuendatud

13.08

Saksamaa meedia: Kristal jätkab esialgu duubelmeeskonnas

13.08

Levadia täiendas ründeliini ka hiljuti Venemaa kõrgliigas mänginud grusiiniga

13.08

Iluvärav tõi Harjule võidu ning kergitas nad Elvast mööda

13.08

Võimalikule lõpetamisele vihjanud Messi naasis isa surma järel väljakule

13.08

Koemanilt võtab Hollandi koondises teatepulga üle teine Barcelona legend

13.08

PSG võitis teist aastat järjest UEFA superkarika

sport.err.ee uudised

16:59

Pajur tuli Tšehhis kolmandaks: pärast kolme aastat põrumist on see kui võit

16:18

Paskotši ja Käidi koduklubid purjetasid eurosarjades play-off ringi

15:53

Kompusel jäi lõppvõistlusest napilt puudu: see ei ole kuskilt otsast aktsepteeritav Uuendatud

15:47

Vittozzi otsustas karjääri jätkata uue naiskonna treeneri käe all

15:45

TÄNA OTSE | Birminghamis selgub kuus Euroopa meistrit

15:07

Gedly Tugi jäi EM-il teisena lõppvõistluselt välja Uuendatud

15:06

Eesti klubid teenisid eurosarjadest viimase viie aasta suurima summa

14:40

Lakersi rekordiline müük lepiti kokku vaid ühe nädalavahetusega

14:04

Shelton kordas Montrealis Murray, Djokovici ja Nadali saavutust

13:25

Zirk pääses EM-il kuuenda ajaga poolfinaali, Palvadre ujus Eesti rekordi

12:46

Hunt sihib ajaloolist nelikvõitu: ma tahan olla ikooniline

12:08

Swiatek võitis Torontos hooaja esimese tiitli

11:33

Suri matšis raske ajukahjustuse saanud endine poksitalent

10:54

Eesti ammulaskjad võitsid Prantsusmaal kuus medalit

10:17

TÄNA OTSE | Nõmme United võõrustab punkti kaugusel olevat Tartu Tammekat

09:52

Eesti U-16 korvpallikoondis jõudis EM-i B-divisjonis poolfinaali

09:21

Maailmarekordimees Kerr jättis EM-i vahele, Ingebrigtsen kritiseerib otsust

08:47

Seljaprobleemidega võitlev Davidova tagasituleku aega ei tea

08:13

Lajal kohtub Cincinnati Mastersi avaringis Sinnerit võitnud argentiinlasega

00:17

Mülla jäi EM-il jagama seitsmendat kohta, kuldmedal rändas Šveitsi Uuendatud

loetumad

13.08

Põnev jooks tõi kümnevõistluse EM-kulla Neugebauerile, Tilga viies Uuendatud

03.08

2026. aasta kergejõustiku EM-i ajakava ja ülekanded

13.08

Ceh võitis kettaheitekulla EM-rekordiga

15:45

TÄNA OTSE | Birminghamis selgub kuus Euroopa meistrit

00:17

Mülla jäi EM-il jagama seitsmendat kohta, kuldmedal rändas Šveitsi Uuendatud

13.08

Hooaja tippmargi hüpanud Bruus pääses EM-il lõppvõistlusele Uuendatud

13.08

Bruus: ma olen väga õnnelik, silma kisub kohe märjaks

00:16

Tilga ebaõnnestunud odaviskest: tahtmist oli 75, tehnikat 55 meetri jagu

13.08

Lajal murdis kõrgeima kategooria ATP turniiril põhitabelisse

13.08

Katkestanud Erm: kannavalu ei lasknud korralikult soojendust teha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo