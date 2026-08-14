Paskotši ja Käidi koduklubid purjetasid eurosarjades play-off ringi
Eesti jalgpallikoondislaste Maksim Paskotši koduklubi KAA Gent ja Mattias Käidi leivaisa Thun olid võistlustules vastavalt Konverentsiliigas ja Euroopa liigas. Mõlema eestlase koduklubi saatis edu, ent platsile ei pääsenud kumbki.
Avamängu võõrsil 1:0 võitnud Gent asus korduskohtumist G;teborgi vastu juhtima 27. minutil, millega kasvatati kahe mängu kokkuvõttes eduseis kaheväravaliseks. Göteborg suutis 85. minutil küll kohtumise viigistada, kuid enamaks rootslased võimelised polnud ning Gent sammus koondskooriga 2:1 play-off ringi, kirjutab Soccernet.ee.
Paskotši kuulus Genti koosseisu, kuid alustas kohtumist pingilt ega sekkunud mängu. Konverentsiliiga põhiturniirist lahutab Genti nüüd veel üks vastane. Play-off ringis minnakse vastamisi Šotimaa klubi Hibernianiga.
Mattias Käit puudus jalavigastuse tõttu koosseisust, kui Thun tunnistas Euroopa liiga kolmanda eelringi korduskohtumises Reykjaviki Vikinguri (Island) 3:2 paremust. Küll aga tehti avamängus korralik sooritus ning kodus võeti kindel 3:0 seljavõit, seega Euroopa liiga põhiturniirist lahutab neid vaid üks vastane.
Thuni vastane play-off ringis selgub reedel, kui Fääri saarte meeskond Klaksvik võõrustab korduskohtumises poolakate Poznani Lechi.
Toimetaja: Anders Nõmm