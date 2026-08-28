X!

Paskotši ja Käidi klubid lähevad Konverentsiliigas vastamisi

Jalgpall
Karl Jakob Hein, Maksim Paskotši ja Mattias Käit
Karl Jakob Hein, Maksim Paskotši ja Mattias Käit Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti koondislaste Maksim Paskotši ja Mattias Käidi koduklubid Gent ning Thun lähevad tänavuse Konverentsiliiga põhiturniiril omavahel vastamisi.

Soccernet.ee kirjutab, et loosimise järel sai Käidi Thun lisaks Gentile vastasteks Hollandi tippklubid Amsterdami Ajaxi ja Twente, Šotimaa Heartsi, Horvaatia Hajduk Spliti ning Bulgaaria CSKA Sofia.

Paskotši ja Gent peavad lisaks Thunile kohtuma Serbia meistri Crvena zvezda, Portugali klubi Braga, Norra Branni, Soome meistri KuPS-i ja Taani Aarhusiga.

Käidi ja Paskotši on Eesti koondises harjunud mängima ühes meeskonnas, kuid nüüd tuleb neil klubitasandil teineteisele vastu astuda.

Gent jõudis Konverentsiliiga põhiturniirile pärast neljapäeva õhtul Šotimaal saavutatud dramaatilist võitu Hiberniani üle, Thun langes sinna aga Euroopa liiga eelringist.

Konverentsiliiga põhiturniiri mängudega tehakse algust 15. oktoobril ning täpne mängugraafik selgub nädala lõpuks.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

18:34

Goretzka lahkus kaheksa aasta järel Bayernist ja siirdus Aston Villasse

17:56

Paskotši ja Käidi klubid lähevad Konverentsiliigas vastamisi

15:14

Messi saab Miamis uue peatreeneri kunagise koondisekaaslase näol

14:44

UEFA tahab Infantino vastu kriminaalasja algatada

10:25

Eesti säilitab ülejärgmiseks hooajaks neli eurokohta

09:14

Tiitlikaitsja PSG kohtub Barcelona ja Man Cityga

08:04

Läti kõrgliigaklubi lõpetas Vladimir Vassiljeviga koostöö

27.08

Purjus autojuht sõitis Flora poolkaitsja laatsaretti

27.08

Bunker Partner lõi kaks väravat, kuid jäi Saksamaa meistrile alla

27.08

Levadia peab mõneks ajaks Ainsaluta hakkama saama

sport.err.ee uudised

18:34

Goretzka lahkus kaheksa aasta järel Bayernist ja siirdus Aston Villasse

17:56

Paskotši ja Käidi klubid lähevad Konverentsiliigas vastamisi

17:26

Euroopa meister Almgren: 2017. aastal olin unistustest loobunud

16:53

Loeb ja Neuville lükkasid uue WRC-tiimi pakkumise tagasi

16:16

Austria laskesuusatamise koondises on treenerivahetuse järel tekkinud lõhe

15:43

Solberg Paraguay rallist: vihm võib olud väga keeruliseks muuta

15:14

Messi saab Miamis uue peatreeneri kunagise koondisekaaslase näol

14:44

UEFA tahab Infantino vastu kriminaalasja algatada

14:18

Ultrajooks meelitab Eesti meistrivõistlustele uusi tegijaid

13:47

Duplantis jäi võidust hoolimata rahulolematuks: peaksin olema õnnelik, kuid ei tunne seda

13:16

Lõiv alustas maastikuratturite MM-i 21. kohaga

12:42

Kristjan Tamm langes Taipeis välja

12:05

Karjääri lõpetanud Hauser: olen veidi kimpus, millises suunas edasi liikuda

11:34

Nädalavahetusel selguvad Haapsalus kiirendusspordi Eesti meistrid

10:57

Warholm purustatud rekordist: pean tegema rohkem, kuigi pingutan niigi võimete piiril

10:25

Eesti säilitab ülejärgmiseks hooajaks neli eurokohta

09:43

Elena Malõgina langes Poolas välja

09:14

Tiitlikaitsja PSG kohtub Barcelona ja Man Cityga

08:38

Prantsusmaa korvpallikoondis pani Sloveenia vastu paremuse maksma

08:04

Läti kõrgliigaklubi lõpetas Vladimir Vassiljeviga koostöö

loetumad

27.08

Eesti rünnak lagunes ja Ungari sai MM-valiksarjas kindla võidu Uuendatud

27.08

Karalis hüppas teivast 6.20, kuid võitu ikka ei tulnud

27.08

Dos Santos alistas Warholmi ja võttis temalt maailmarekordi Uuendatud

08:38

Prantsusmaa korvpallikoondis pani Sloveenia vastu paremuse maksma

27.08

Richard Karelson võitis Poolas kuldmedali

27.08

Prantsusmaa meedia: Jacquelin jääb ka järgmiseks aastaks sadulasse

27.08

Larssoni viskekontsert tõi Rootsile võõrsil võidu Soome üle

27.08

FOTOD | Norra laskesuusatajad valmistuvad Otepääl maailmameistrivõistlusteks

27.08

Werro jõudis 800 meetri maailmarekordile veel lähemale

27.08

Rannula: meil oli väljakul praktiliselt poolteist meest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo