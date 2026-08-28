Paskotši ja Käidi klubid lähevad Konverentsiliigas vastamisi

Eesti koondislaste Maksim Paskotši ja Mattias Käidi koduklubid Gent ning Thun lähevad tänavuse Konverentsiliiga põhiturniiril omavahel vastamisi.

Soccernet.ee kirjutab, et loosimise järel sai Käidi Thun lisaks Gentile vastasteks Hollandi tippklubid Amsterdami Ajaxi ja Twente, Šotimaa Heartsi, Horvaatia Hajduk Spliti ning Bulgaaria CSKA Sofia.

Paskotši ja Gent peavad lisaks Thunile kohtuma Serbia meistri Crvena zvezda, Portugali klubi Braga, Norra Branni, Soome meistri KuPS-i ja Taani Aarhusiga.

Käidi ja Paskotši on Eesti koondises harjunud mängima ühes meeskonnas, kuid nüüd tuleb neil klubitasandil teineteisele vastu astuda.

Gent jõudis Konverentsiliiga põhiturniirile pärast neljapäeva õhtul Šotimaal saavutatud dramaatilist võitu Hiberniani üle, Thun langes sinna aga Euroopa liiga eelringist.

Konverentsiliiga põhiturniiri mängudega tehakse algust 15. oktoobril ning täpne mängugraafik selgub nädala lõpuks.

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