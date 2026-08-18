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Infantinot kritiseerinud FIFA tippjuht lahkus ametist

Jalgpall
Kevin Lamour.
Kevin Lamour. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) tegevjuht Kevin Lamour lahkus ametist.

Lamouri ametist lahkumise täpsed asjaolud on ebaselged. Reuters ja The Athletic viitasid, et Lamour pani ise ameti maha, ent samas BBC ja The Guardian väitsid, et tippjuht vallandati. FIFA piirdus oma pressiteates tõdemusega, et töösuhe lõppes esmaspäeval, 17. augustil.

Lamour kritiseeris juuli lõpus Associated Pressile antud intervjuus FIFA presidendi Gianni Infantino plaani luua eraldiseisev kommertsettevõte, mis hakkaks korraldama koondiste ja klubide MM-finaalturniire. Vastuoluline eraraha kaasamise algatus oli Lamouri sõnul "ühe inimese projekt" ning organisatsiooni töötajaid oli selle projekti osas ekslikult informeeritud ja petetud.

"See on ühe inimese projekt. See projekt ei tohi mitte ainult jääda ellu viimata, vaid nüüd on aeg, mil jalgpallipoliitilised juhid peavad endalt küsima õigeid küsimusi ja langetama õigeid otsuseid," rääkis Lamour AP-le. "Kui see tähendab, et kaotan oma töökoha, siis olgu nii. Mõistan ja austan seda otsust. Vähemalt magan ma täna öösel rahulikult," lisas ta.

Lamourist sai FIFA tegevjuht 2024. aasta novembris. Enne FIFA-sse siirdumist töötas ta erinevatel ametikohtadel Euroopa jalgpalliliidus (UEFA) ning kuulus Infantino lähikonda, aidates kaasa tema FIFA presidendiks saamisele 2016. aastal.

Toimetaja: Henrik Laever

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