Paskotši aitas Genti tabeli tippu

Gent lõi pühapäeval kodumurul Brüsseli Anderlechtile neli vastuseta väravat. Paskotši sai lisaks täismängule kirja ka kollase kaardi, mille korjas 19. minutil. Gent on üheksast mängust võitnud kaheksa ja viigistanud ühe ning edestab liigatabelis ühe punktiga Club Brugge'i.

Mattias Käidi ja Patrik Kristali koduklubi Thun kaotas Šveitsi kõrgliiga 11. voorus kodus Luganole 2:3. Käit sekkus vahetusest mängu teise poolaja alguses ja Kristal sai oma võimaluse 74. minutil. Valitsev Šveitsi meister hoiab liigatabelis 12 meeskonna konkurentsis kümne punktiga üheksandat kohta. Lugano on kuuepunktilise eduga liidrikohal.