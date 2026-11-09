Paskotši aitas koduklubi võidule, Käidi ja Kristali klubi viigistas

Gent läks mängu juhtima pooltunni järel, kui Tiago Araujo läkitas palli värava ette ning Abdelhak Kadri suunas selle pehmelt võrku, vahendab Soccernet.ee.

Eelmisel nädalavahetusel hooaja esimese kaotuse saanud Gent on 11 vooru järel Belgia kõrgliigas kolmandal kohal, olles kogunud sama palju punkte pühapäeval viigistanud Club Bruggega. Tabeliliider on ühe enama punktiga Saint-Gilloise'i Union.

Mattias Käit ja Patrik Kristal tegid kolmandat nädalavahetust järjest kaasa väravaterohkes liigakohtumises, mis lõppes nende koduklubile Thunile 3:3 viigiga Baseli vastu.

Eestlased ei saanud samal ajal platsil olla, sest algkoosseisu kuulunud Käit vahetati välja 64. minutil, Kristal seevastu sekkus sel hetkel kolmikvahetuse käigus väljakule. Thun, kes eelmisel nädalal võitis 5:4 Lausanne'i ja üle-eelmisel nädalal kaotas 2:3 Luganole, on hooaja teise viigiga tabelis kaheksandal kohal.

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