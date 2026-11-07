Merily Väster tuli noorte olümpial rannamaadluses seitsmendaks

Merily Väster saavutas Dakari noorte suveolümpiamängudel rannamaadluses kuni 75-kiloste neidude konkurentsis seitsmenda koha. Rannamaadlus oli esimest korda olümpiaprogrammis.

Turniiri alustas 12 sportlast ning B-alagrupis alistas Väster avamatšis 3:0 kreeklanna Vasiliki Karavanou, kes on tänavune U-17 Euroopa meister. Teises matšis kaotas Väster 1:3 sakslannale Mia Bauerile.

Viimases alagrupimatšis kaotas Väster 1:4 India maadlejale Taniya Taniyale. Alagrupis saavutas Väster kolmanda koha ega pääsenud poolfinaali. Lõpparvestuses jäi Väster seitsmendale kohale.

Väster õpib Põltsamaa ühisgümnaasiumis ja treenib Põltsamaa Nipi spordiklubis, Dakaris juhendas teda treener Ahto Raska.

Dakari noorte olümpiamängud on esimesed olümpiamängud Aafrika mandril. 31. oktoobrist 13. novembrini kestvatele neljandatele noorte suveolümpiamängudele on kogunenud ligi 2700 noorsportlast ning medalid jagatakse 25 spordialal. Eestit esindab 12 sportlast kaheksal alal. Mängud pidid algselt toimuma 2022. aastal, kuid lükati koroonapandeemia tõttu edasi.