Paskotši lõpetas Konverentsiliiga mängus pika vigastuspausi
Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Maksim Paskotši lõpetas hüppeliigesevigastusest tingitud viie ja poole kuu pikkuse võistluspausi, kui sekkus oma koduklubi Gendi Konverentsiliiga kolmanda eelringi avamängu vahetusest 86. minutil.
Gent juhtis sel hetkel võõrsil Rootsi klubi IFK Göteborgi vastu 1:0. Järelejäänud nelja minuti, pluss nelja lisaminuti jooksul rohkem väravaid ei löödud. Gent sai seega võõrsil Göteborgi vastu minimaalse võidu, nagu oli eelmises ringis saanud ka Tallinna Levadia, kirjutab Soccernet.ee. Kohtumise ainsa värava lõi Hyllarion Goore 45. minutil. Kordusmatš peetakse 13. augustil.
Gert Remmeli juhendatav Ungari klubi Debrecen jäi Konverentsiliiga kolmandas eelringis väga keerulisse seisu, kaotades koduse avamängu taanlaste FC Copenhagenile 0:3. Skoori tegid Gabriel Pereira, Robert ja Andreas Cornelius vastavalt 21., 35. ja 90+1. minutil.
Mattias Käit puudus jalavigastuse tõttu koosseisust, kui tema koduklubi Thun alistas Euroopa liiga kolmanda eelringi avamängus kodus Islandi meeskonna Reykjaviki Vikinguri 3:0.
Toimetaja: Anders Nõmm