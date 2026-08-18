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KUULA | "Võimla" võttis kokku nii ujumise kui ka kergejõustiku EM-i

Varia
Foto: Vikerraadio
Varia

Vikeraadio spordisaates "Võimla" arutlesid sel teisipäeval Juhan Kilumets, Tarmo Tiisler ja Johannes Vedru.

Saatejuhid võtavad kokku nii ujumise kui ka kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused. Kummalgi tiitlivõistlusel Eesti medalit ei võitnud. Kas nädala jooksul nähtut saab meie perspektiivist pidada heaks esituseks, rahuldavaks asjade seisuks või põrumiseks?

Tallinna Flora jalgpallimeeskond otsustas ametist vabastada senise peatreeneri Konstantin Vassiljevi.

Taasiseseisvumise 35. aastapäevaga seoses arutlevad saatejuhid, mis väärib Eesti spordis iseolemise ajale tagasi vaadates enam esiletõstmist.

Toimetaja: ERR Sport

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