KUULA | "Võimla" võttis kokku nii ujumise kui ka kergejõustiku EM-i

Saatejuhid võtavad kokku nii ujumise kui ka kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused. Kummalgi tiitlivõistlusel Eesti medalit ei võitnud. Kas nädala jooksul nähtut saab meie perspektiivist pidada heaks esituseks, rahuldavaks asjade seisuks või põrumiseks?

Tallinna Flora jalgpallimeeskond otsustas ametist vabastada senise peatreeneri Konstantin Vassiljevi.

Taasiseseisvumise 35. aastapäevaga seoses arutlevad saatejuhid, mis väärib Eesti spordis iseolemise ajale tagasi vaadates enam esiletõstmist.