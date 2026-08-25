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KUULA | "Võimlas" oli juttu korvpallist ja eneseületustest spordis

Varia
Foto: Laura Raudnagel
Varia

Vikerraadio teisipäevases spordisaates "Võimla" vahetasid seekord mõtteid Juhan Kilumets, Kristjan Kallaste ja Johannes Vedru.

Eesti meeste korvpallikoondisel seisab MM-valiksarjas ees väga tähtis nädal. Kontrollmängudes võitis Eesti napilt Leedut, kuid kaotas kindlalt Itaaliale.

Tallinna triatloninädalavahetusel võitis rahva südamed meeletu pingutusega end pildituks jooksnud Liis Kapten. Saates räägiti eneseületustest, mida sport võib pakkuda.

Võistlusnädalavahetus Otepääl pakkus infokilde nii Kristjan Ilvese kui ka murdmaasuusatajate osas.

FIFA presidendi Gianni Infantino vastu on avalikult koondumas üha tõsisem opositsioon.

Kergejõustikuhooaeg jätkub ka pärast Euroopa meistrivõistlusi. Saates võeti teemaks, kas ja kuidas oleks tarvis spordiala vaatamist põnevamaks muuta?

Toimetaja: ERR Sport

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