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Kaotusseisust Paidet võitnud Flora naiskond kerkis tabelis teiseks

Jalgpall
FC Flora naiskond
FC Flora naiskond Autor/allikas: Liis Marii Kägu
Jalgpall

Tallinna Flora pööras naiste jalgpalli meistriliiga kümnenda vooru kohtumises Paide Linnanaiskonna vastu teisel poolajal kaotusseisu 2:1 võiduks ning tõusis tabelis neljandalt kohalt teiseks.

Paide läks juhtima 29. minutil, kui Kirkeliis Lillemets saatis palli karistusala tagant väravasse, vahendab Soccernet.ee. Flora tegi vaheajal topeltvahetuse ning mõlemad vahetusest sekkunud mängijad kombineerisid 52. minutil viigivärava, kui Karola Purgats söötis ja Darina Kudjavnina skooris.

70. minutil sai Flora suvine täiendus Gerda Liisa Matson kirja oma esimese tabamuse uue koduklubi eest, kui ta jõudis esimesena Purgatsi kauglöögi ja Ursula Isanda tõrje järel värava ees lahtise pallini ja saatis selle lati alla.

Tabeliseis tihedas esinelikus on nüüd järgmine: Viimsi JK 24 punkti (12 mängust), Flora 21 punkti (11), Paide 21 punkti (12), Saku Sporting 19 punkti (11).

Toimetaja: Anders Nõmm

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