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Noored sulgpallurid tegid MM-il ajaloolise tulemuse

Sulgpall
Eesti koondis sulgpalli juunioride MM-il.
Eesti koondis sulgpalli juunioride MM-il. Autor/allikas: Eesti Sulgpalliliit
Sulgpall

Eesti sulgpalli juunioride koondis saavutas Kairos toimunud MM-il kaheksanda koha.

Eesti noored jõudsid esmakordselt juunioride MM-il kaheksa parema sekka. Saavutuse tegi veelgi erilisemaks asjaolu, et Eesti oli ainus Euroopa koondis, kes pääses tugevate Aasia riikide kõrval veerandfinaali.

Kaheksa parema hulgas tuli Eesti noortel vastu astuda traditsioonilisele suurjõule Malaisiale, kellel oli esimene asetus. Malaisia pani oma favoriidiseisuse maksma ja võitis 2:0 (55:35, 55:20). 5.-8. koha mängudes kohtus Eesti esmalt Araabia Ühendemiraatide ja seejärel Jaapaniga. Kuigi Eesti noored võitlesid iga punkti nimel, siis nimekaid vastaseid alistada ei suudetud ja lõppkohaks kujunes kaheksas koht.

Koondise treener Mihkel Talts jäi lõppkohaga igati rahule. "Olla ainus Euroopa riik veerandfinaalis ja näha Eesti lippu selliste sulgpalliriikide kõrval nagu Hiina, Malaisia, Jaapan ja Tai, on väga eriline tunne. Saime end proovile panna maailma parimate vastu ja nägime, et suudame nendega võrdväärselt mängida. See näitas meile, kus oleme täna ja kuhu suunas peame pürgima. Loomulikult oli see ka meie koondislastele äärmiselt väärtuslik kogemus ja loodetavasti annab neile palju motivatsiooni juurde, et oma sulgpalli teekonda jätkata," sõnas Talts.

Eesti koondis mängis koosseisus Marti Joost, Rasmu Roogsoo, Lumikki Liias, Romili Vakk, Kaisa-Liis Lepp, Marija Paskotši, Karl-Mattias Pedai ja Priit Põder.

Esmaspäeval algab juunioride MM-il individuaalturniir.

Toimetaja: Henrik Laever

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