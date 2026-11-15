Eesti noorjudokad tõid suurturniirilt 18 medalit

Kahel võistluspäeval oli esindatud 314 noorsportlast 16 riigist. Võistluse teeb eriliseks samal ajal toimuv seminar, kus õpetavad oma valdkonna endised tipud, kellelt õppimine on eksklusiivne privileeg. Sel korral jagasid teadmisi mitmekordne maailmameister ja olümpia pronks Misato Nakamura ning Euroopa meister ja olümpia pronks Ilse Heylen.

U-14 vanuseklassis tõid Eestile kuldmedali Joosep Saaremets (+73 kg, Olümpiko Spordiklubi), Lizette Pärnaste (-40 kg, Spordiklubi Barra) ja Lenna Sihvart (-48 kg, Spordiklubi Barra). Teisele kohale võitlesid end Magnus Dreifeldt (-66 kg, Spordiklubi Barra), parandades oma eelmise aasta kolmandat kohta, ja Florina Ursaki (+63 kg, Spordiklubi Kibuvits) ning kolmanda koha saavutasid Richard Mänd (-73 kg, Tartu Valla Spordikool), Emilie Uusma (-52 kg, Aitado Judoklubi) ja Oskar Trumm (-50 kg).

"Sel aastal tuli võit kindlasti raskemalt, sest konkurents oli rahvusvahelisem ja osalejaid rohkem, aga esikoha võitmine, eriti kahel aastal järjest, on väga hea tunne! Mulle on meeldinud ka seminarid ekspertidega, sest need on lõbusad ja samal ajal õpetlikud, olen saanud uusi nippe ning näinud erinevaid versioone tehnikatest," ütles teist korda U-14 vanuseklassis Riia Hopes turniiril kuldmedalile tulnud Pärnaste.

U-16 vanuseklassis saavutasid kõige kirkama medali Roxanne Moniik Ortega (-44 kg, Judoakadeemia), Roos-Mari Nerut (-70 kg, Olümpiko Spordiklubi), Cara Lass (+70 kg, Judoklubi Dokyo) ja August Martin Nurm (-81 kg, Olümpiko Spordiklubi). Teise koha teenisid Christyan Väli (-73 kg, Atari Judoklubi) ja Azat Matinjan (+90 kg, Judoakadeemia). Pronksi võitlesid välja Luukas Lääne (-60 kg, Judoklubi Dokyo), Miia Sabalson (-57 kg, Spordiklubi Barra), Anastasia Zahharova (-63 kg, Spordiklubi Kibuvits) ja Mykyta Nesterenko (-73 kg, Judoakadeemia).

Esikoha saavutanud Neruti ja Nurme treener Egert Ehari kommenteeris kogemust käia nii noorsportlaste kui ka järgmisele olümpiale pürgiva Emma-Melis Aktasega võistlustel. "Need on treeneri jaoks väga erinevad väljakutsed. Täiskasvanutes on minu roll aidata sportlasel leida need käigud, millega igas matšis võit saavutada. Noortes on ülesanne anda igale noorele julgus maadelda oma maadlust ja mitte muretseda liigselt vastaste, võistluse suuruse või isegi tulemuse pärast. Kuna ka olümpiale pürgijad on meil täna väga noored, on tasakaalu leidmine kahe suuna vahel pidev töö. Mõlemas karussellis osalemine aitab hoida asju perspektiivis," selgitas Ehari.

Finaalblokki maadles end välja veel üheksa Eesti noorsportlast, kes seekord pidid medalimaadluses vastase paremust tunnistama.

"Nägime kahe võistluspäeva jooksul meie noorte poolt väga südikat maadlust ja ka palju tehniliselt ilusaid sooritusi. Selline medalite hulk näitab, et Eesti noortejudo tase on ühtlane ja tugev, medalitoojaid oli erinevatest klubidest, mis annab aimu heast kodusest konkurentsist. Vähemalt sama oluline medalitega on aga võimalus õppida oma ala ekspertidelt, kellega meie noored muidu naljalt kohtuda õppeprotsessis ei saaks. See annab noortele hindamatu kogemuse ja loodetavasti süstib motivatsiooni ka edaspidiseks. Viimastel nädalatel on ilmunud artikleid järgmise olümpia võimalikest medalilootustest, kuhu judogi on sisse mahtunud. Vaadates meie noori, võib öelda, et saame teha pikemaid plaane kui ainult LA 2028," kommenteeris Eesti Judoliidu spordidirektor Juhan Mettis.

Noored judokad sätivad ennast nüüd valmis järgmisel nädalavahetusel TalTechi spordihoones toimuvaks Rothberg Cupiks, mis on Eestis toimuvatest noorjudokate võistlustest suurim rahvusvaheline võistlus, kuhu osalejaid on tulemas ligi 1000. Samal ajal võistleb kaheksa Eesti judokat juunioride MM-il Usbekistanis.