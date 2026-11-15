X!

Eesti noorjudokad tõid suurturniirilt 18 medalit

Judo
U-14 vanuseklassis kuldmedalile tulnud Lisette Pärnaste.
U-14 vanuseklassis kuldmedalile tulnud Lisette Pärnaste. Autor/allikas: Romans Koksarovs/EJU
Judo

Sel nädalavahetusel Riias toimunud Euroopa Judoliidu kõige noorema vanuseklassi turniir Judo Hopes oli Eestile väga edukas.

Kahel võistluspäeval oli esindatud 314 noorsportlast 16 riigist. Võistluse teeb eriliseks samal ajal toimuv seminar, kus õpetavad oma valdkonna endised tipud, kellelt õppimine on eksklusiivne privileeg. Sel korral jagasid teadmisi mitmekordne maailmameister ja olümpia pronks Misato Nakamura ning Euroopa meister ja olümpia pronks Ilse Heylen.

U-14 vanuseklassis tõid Eestile kuldmedali Joosep Saaremets (+73 kg, Olümpiko Spordiklubi), Lizette Pärnaste (-40 kg, Spordiklubi Barra) ja Lenna Sihvart (-48 kg, Spordiklubi Barra). Teisele kohale võitlesid end Magnus Dreifeldt (-66 kg, Spordiklubi Barra), parandades oma eelmise aasta kolmandat kohta, ja Florina Ursaki (+63 kg, Spordiklubi Kibuvits) ning kolmanda koha saavutasid Richard Mänd (-73 kg, Tartu Valla Spordikool), Emilie Uusma (-52 kg, Aitado Judoklubi) ja Oskar Trumm (-50 kg).

"Sel aastal tuli võit kindlasti raskemalt, sest konkurents oli rahvusvahelisem ja osalejaid rohkem, aga esikoha võitmine, eriti kahel aastal järjest, on väga hea tunne! Mulle on meeldinud ka seminarid ekspertidega, sest need on lõbusad ja samal ajal õpetlikud, olen saanud uusi nippe ning näinud erinevaid versioone tehnikatest," ütles teist korda U-14 vanuseklassis Riia Hopes turniiril kuldmedalile tulnud Pärnaste.

U-16 vanuseklassis saavutasid kõige kirkama medali Roxanne Moniik Ortega (-44 kg, Judoakadeemia), Roos-Mari Nerut (-70 kg, Olümpiko Spordiklubi), Cara Lass (+70 kg, Judoklubi Dokyo) ja August Martin Nurm (-81 kg, Olümpiko Spordiklubi). Teise koha teenisid Christyan Väli (-73 kg, Atari Judoklubi) ja Azat Matinjan (+90 kg, Judoakadeemia). Pronksi võitlesid välja Luukas Lääne (-60 kg, Judoklubi Dokyo), Miia Sabalson (-57  kg, Spordiklubi Barra),  Anastasia Zahharova (-63 kg, Spordiklubi Kibuvits) ja Mykyta Nesterenko (-73 kg, Judoakadeemia).

Esikoha saavutanud Neruti ja Nurme treener Egert Ehari kommenteeris kogemust käia nii noorsportlaste kui ka järgmisele olümpiale pürgiva Emma-Melis Aktasega võistlustel. "Need on treeneri jaoks väga erinevad väljakutsed. Täiskasvanutes on minu roll aidata sportlasel leida need käigud, millega igas matšis võit saavutada. Noortes on ülesanne anda igale noorele julgus maadelda oma maadlust ja mitte muretseda liigselt vastaste, võistluse suuruse või isegi tulemuse pärast. Kuna ka olümpiale pürgijad on meil täna väga noored, on  tasakaalu leidmine kahe suuna vahel pidev töö. Mõlemas karussellis osalemine aitab hoida asju perspektiivis," selgitas Ehari.

Finaalblokki maadles end välja veel üheksa Eesti noorsportlast, kes seekord pidid medalimaadluses vastase paremust tunnistama.

"Nägime kahe võistluspäeva jooksul meie noorte poolt väga südikat maadlust ja ka palju tehniliselt ilusaid sooritusi. Selline medalite hulk näitab, et Eesti noortejudo tase on ühtlane ja tugev, medalitoojaid oli erinevatest klubidest, mis annab aimu heast kodusest konkurentsist. Vähemalt sama oluline medalitega on aga võimalus õppida oma ala ekspertidelt, kellega meie noored muidu naljalt kohtuda õppeprotsessis ei saaks. See annab noortele hindamatu kogemuse ja loodetavasti süstib motivatsiooni ka edaspidiseks. Viimastel nädalatel on ilmunud artikleid järgmise olümpia võimalikest medalilootustest, kuhu judogi on sisse mahtunud. Vaadates meie noori, võib öelda, et saame teha pikemaid plaane kui ainult LA 2028," kommenteeris Eesti Judoliidu spordidirektor Juhan Mettis.

Noored judokad sätivad ennast nüüd valmis järgmisel nädalavahetusel TalTechi spordihoones toimuvaks Rothberg Cupiks, mis on Eestis toimuvatest noorjudokate võistlustest suurim rahvusvaheline võistlus, kuhu osalejaid on tulemas ligi 1000. Samal ajal võistleb kaheksa Eesti judokat juunioride MM-il Usbekistanis.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

22:51

Koondise mängujuht Asi 35-punktilise võidu järel: oleme võimelised mängima kõrgemat korvpalli

22:32

Tomingas Idre võistlusest: hea peaproov Otepää tingimusteks

22:20

ETV spordisaade, 15. november

22:15

Jürgen Henn: meie homne motivatsioon ei tohiks sõltuda tabelikohast

21:33

Eesti noorjudokad tõid suurturniirilt 18 medalit

21:01

Hugo Toom tegi Poolas tubli debüüdi, Drell madistas Žalgirisega

20:23

Jäähoki juunioride MM toimub ilma Venemaata

19:49

Tartu Ülikool oli võõrsil üle Pärnust

19:17

Zverev alustas aastalõputurniiri veenva esitusega

18:57

Selgus Eesti laskesuusakoondise koosseis MK-sarja avaetapiks

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

11.11

Eesti rallieksperdid Tänaku naasmisest: tal on miski, mida paljudel teistel sõitjatel ei ole

30.10

Eesti kurlingunaiskond mängis tugeva Šotimaa vastu edu maha

19.10

Tarmo Klaar: Ralf Aroni tulevik suures autospordis on kindlustatud

19.10

Suur lugu: kas rahvaspordist on saamas luksuskaup?

19.10

Aava: kui otsust teha 15 etappi poleks tulnud, siis ei oleks Eesti MM-kalendrisse mahtunud

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

08:59

Sabalenka sõimas mängus Svitolina vastu ukrainlasi

14:45

Zahkna teenis Rootsis olümpiavõitjate ees esikoha

14.11

Hinnatud suusatreener: Ruka võiks kaotada MK-etapi korraldusõiguse

13:24

Ermits alistas Idre sprindivõistluses Tomingase ja Külma

14.11

Eesti naiste korvpallikoondis sai EM-valiksarjas suure võidu

18:57

Selgus Eesti laskesuusakoondise koosseis MK-sarja avaetapiks

17:42

Zahkna: läksin täna rajal riskima

10:23

Ronaldota Portugal jäi kodupubliku ees häbisse

14.11

Eesti U-19 vutikoondise hea vorm jätkus hinnalise võiduga Türgi üle

10:45

Korosteljovi võit nörritab Kalevit: Venemaal sporti ja poliitikat lahus ei hoita

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo