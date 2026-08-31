Eesti judokad võitsid Ne-Waza EM-il üheksa medalit

Kadettide vanuseklassis maadles end kehakaalus -90 kg finaali Aleksei Kikas (Judoakadeemia), kes teenis hõbemedali. Samas vanuseklassis ja kaalukategoorias tegi tugeva turniiri ka Kaur Leetsar (Nõmme Spordiklubi), kes võitles end pjedestaali kolmandale astmele ja tõi Eestile pronksmedali.

Täiskasvanute vanuseklassis hoolitsesid edukate tulemuste eest M-Dojo Spordiklubi kogenud mehed. Kaalukategoorias +100 kg võitis hõbemedali Jevgeni Slepin. Pjedestaali kolmandale astmele astusid vennad Marmeljukid – Aleksandr Marmeljuk teenis pronksmedali kehakaalus -100 kg ning Sergei Marmeljuk kehakaalus +100 kg.

Eestile täiskasvanute pronksmedali toonud Aleksandr Marmeljuk sõnas pjedestaalikoha järel vennaga koos võistlemisest muigega: "Saime mõlemad vennaga aru, et tulime siia ikka medalite järele, ja lõpuks läkski kõik täppi! Kui aus olla, siis 39- ja 43-aastaselt noortega tatamil maadelda on ikka hoopis teistsugune tunne, aga see teeb medali saamise ainult magusamaks."

Päev varem tõi täiskasvanute vanuseklassis Eesti koondisele kuldmedali ja Euroopa meistritiitli Merit Tarkus (-57 kg, Judoakadeemia), kelle klubikaaslane Darja Mihhailova kindlustas pronksmedali samas vanuseklassis ja kaalukategoorias. Värske Euroopa meister kommenteeris: "Oleme viimastel kuudel treeningutel rõhku pannud just maasmaadluse olukordadele. Suutsin need olukorrad matil luua ja ära kasutada. See tiitli tõigi!"

Päeva ühe erilisema esituse tegi Eesti koondise kõige noorem liige, hiljuti 15-aastaseks saanud Miia Sabalson (-57 kg, Barra Spordiklubi), kes liigub alles järgmisel aastal ametlikult kadettide vanuseklassi. Vaatamata sellele võitles noor judoka end finaali ning teenis oma elu esimesel rahvusvahelisel tiitlivõistlusel hõbemedali. Sabalsoni juhendava treeneri Juhan Mettise sõnul on noore sportlase teekond olnud muljetavaldav: "Miia tegi tubli turniiri. Arvestades, et ta alustas treeningutega alles kaks aastat tagasi ja võistleb veel U-16 vanuseklassis, on kadettide tiitlivõistluste medal märkimisväärne saavutus."

Kadettide vanuseklassis jõudis pjedestaalile ka juba kogenud ja varemgi medaleid toonud Anna Azarumyan (-48 kg, Judoakadeemia), kes tegi tugeva turniiri oma viimasel kadettide aastal ja võitis Eesti koondisele samuti hõbemedali.

Finaalblokki jõudis kadettide hulgas Roxanne Moniik Ortega (-48 kg, Judoakadeemia) ja juuniorides Ats Otsmann (-81 kg, Nõmme Spordiklubi), kes said mõlemad viienda koha.

Eestlaste võimas esinemine Lätis on suurepäraseks seemneks järgmise aasta mais Tartus toimuvale suursündmusele, mil pea kahe nädala jooksul toimub mahukas judomaraton, kus lisaks Ne-Waza Euroopa meistrivõistlustele toimuvad ka MK-etapp ning veteranide Euroopa meistrivõistlused, mis toovad Eestisse suure hulga rahvusvahelisi spordisõpru ja tippsportlasi.

"Olen väga uhke meie sportlaste ja kogu tiimi üle, need tulemused ja võitlusvaim näitavad, et meil on tugev koondis. Eesti judokate edukas esinemine Lätis annab suurepärase hoo ja stardi Tartu suursündmuse ettevalmistustele, et pakkuda järgmise aasta mais meeldejääv judomaraton," kommenteeris kogu võistluse vältel kohapeal viibinud Eesti Judoliidu president Ruslan Jakimov.