Dina Ellermann tuli 14. korda Eesti meistriks

Kui seenioride klassis võidutses taas Ellermann, siis tema üheksaaastase hobuse Royal La Luzi jaoks oli tegu esimese Eesti meistritiitliga. Ellermann ja Royal võitsid mõlemad osavõistlused. Pühapäeval teeniti vabakava eest 70% ja edestati järgmisi nelja protsendipunktiga.

"Ma olen väga-väga rahul," sõnas võitja. "Mul ei ole isegi sõnu praegu. Enda kasvatatud hobune ja sünnist saadik tean teda. Üheksaaastaselt selline tulemus täna sõita välja, et mul ei ole sõnu praegu. Ma olen nii tänulik."

Ellermann otsustas seekord vabakavas kasutada sama muusikat, mida varasemalt on ta kasutanud oma olümpiaratsu Donna Annaga, kes nüüd on teenitud puhkusel. Uuel hobusel võtab esinemisega harjumine aga veel veidi aega.

"Praegu ta küll siin hullult esineb, aga ta on hästi tundliku natuuriga," iseloomustas Ellermann. "Tal võtab aega, et rahuneda, sest kui kevadel alustasime rahvusvahelistel võistlustel, siis ta oli väga kartlik ja stressis sellest. Täna ta juba teadis, mis on muusika ja võttis kokku ennast ja keskendus minu peale."

Teisel kohal lõpetasid Theres Radhaa ja Don Carlos. Kolmandad olid Tiina Kuusmann ja Ivanhoe.