Külma närvi säilitanud Rosenberg tuli takistussõidus Eesti meistriks

Traditsiooniliselt peetakse suvised takistussõidu Eesti meistrivõistlused kaheosalise võistlusena – esimene osavõistlus laupäeval, teine, omakorda kahes voorus peetav sõit pühapäeval. See peaks võistlusele lisama põnevust – ning seda jagus pühapäeval ka kuhjaga.

Laupäevase osavõistluse järel liidriks tõusnud Susan Kaleta tegi puhta sõidu ka pühapäeva esimeses voorus, mistõttu läks teises voorus rajale viimasena. Puhas sõit oleks toonud võidu, paraku tuli maha kaks tõket. Nii läks võit hoopis kõigis kolmes sõidus puhtalt hüpanud, kuid esimese osavõistluse järel viiendal kohal olnud Renek Rosenbergile hobusel Ciorana TT.

"Pinget jagus kogu aeg. Endalgi üks eksimus oleks võinud juba mitu kohta tahapoole viia. Teadsin, et ei tohi ühtegi eksimust sisse lasta ja proovida lihtsalt see null koju ära tuua," ütles Rosenberg.

Rosenberg võitis Cioranaga möödunud aastal ka sisemeistrivõistluste kulla, nüüd õnnestus ka õueplatsil esimeseks tulla, mida piki aastaid oodatud. "Eelmise aasta pronks sai siin kullaks vahetatud ja see on ikka palju suurema kaaluga kui sisemeistritiitel."

12-aastane mära Ciorana on Rosenbergiga mitu aastat head koostööd teinud. "Ta on hästi külmavereline, ta on vana rahu ise. Ta on väikest kasvu, aga tema kõige suurem pluss on tema mõistus – tema jaoks söök on oluline ja tõkked puhtalt hüpata," märkis Rosenberg.

Teise osavõistluse võit läks aga hoopis Urmas Raagile, ent hobusega Verdict, kellega võistles väljaspool meistrivõistluste arvestust. Tema põhihobune, Belizar Von Seeder püsis ka kuni teise vooruni kullakonkurentsis – laupäevase osavõistluse järel oli ta teine, pühapäevase esimese vooru läbis puhtalt, kuid eksis teises voorus kahel takistusel.

"Täna millegipärast ta ei tahtnud siin väljaku peal püsida ja ilmselgelt jälle tegin panuse valele hobusele, aga noh... nii on, et kui on kaks head hobust, siis on ju ka raske alati valida. Noh, täna ei tulnud välja, aga see on noore hobuse asi, meil on alles kõik ees. Ilmselgelt näeme Belizari tulevikus ikka väga suurtel võistlustel," rääkis Raag.