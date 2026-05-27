Mai Narva on EM-i hästi alustanud

Eesti male naiste esinumber Mai Narva on Gruusias Batumis toimuvaid naiste Euroopa meistrivõistlusi alustanud kahe võiduga.

Maailma edetabelis 32. real asuv Narva (FIDE reiting 2426) alistas esimeses voorus valgete malenditega bulgaarlanna Gergana Peycheva (2186) ja teises voorus mustadega serblanna Jovana Rapporti (2235).

Lisaks Narvale jätkavad kahe vooru järel täiseduga veel 17 naist. Kolmapäeva pärastlõunal läheb Narva vastamisi sakslanna Charis Peglauga (2238).

Valitseval Eesti meistril Margareth Oldel (2194) ja Monika Tsõganoval (2039) on mõlemal kirjas üks võit ja üks kaotus.

EM-il kõige kõrgema FIDE reitinguga mängija, kreeklanna Stavroula Tsolakidou (2455) sai avavoorus hispaanlannast Monica Calzetta Ruizist (2199) jagu, aga tegi teises voorus viigi Montenegro esindaja Alexandra Zherebtsovaga (2242).

EM kestab 5. juunini. Turniiri kümme paremat pääsevad edasi naiste maailmakarika turniirile.