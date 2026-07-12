X!

Eesti võistkond tuli MM-il 22. kohale, võit Šveitsile

Orienteerumine
Eesti sprinditeate võistkond MM-il Genovas, vasakult Liise Lillelaid, Jürgen Joonas, Sergei Rjabõškin,  Anu Åkerman
Eesti sprinditeate võistkond MM-il Genovas, vasakult Liise Lillelaid, Jürgen Joonas, Sergei Rjabõškin,  Anu Åkerman Autor/allikas: Elo Saue
Orienteerumine

Genovas toimuvatel orienteerumise MM-võistlustel joosti viimase alana sprinditeade, kus neljaliikmeliste segavõistkondade liikmed läbivad järjestuses naine-mees-mees-naine igaüks umbes 15-minutilise sprindiraja.

32 võistkonna seas startis tiitlikaitsjana Šveits, kuid väga tugevat konkurentsi pakkusid neile läbi kogu võistluse Norra, Rootsi, Prantsusmaa ja Ungari võistkonnad.

Pärast norralasest valitseva sprindi maailmameistri Kasper Harlem Fosseri väga tugevat jooksu kolmandas vahetuses edestas Norra Šveitsi tervelt 28 sekundiga ja tiitlikaitsjale järgnesid väikeste vahega Prantsusmaa, Rootsi ja Ungari.

Naiste valitsev sprindi maailmameister Simona Aebersold ei jätnud aga konkurentidele mingit võimalust, Norrast möödus ta juba poolel rajal ja tõi Šveitsi võistkonna kindlalt taas maailmameistrina finišisse. Norra jäeti pronksile, sest tugeva lõpuga pälvis hõbeda Rootsi.

Eesti võistkonnas jooksis avavahetust alles juuniorieas MM-debütant Liise Lillelaid, kes tuli teatevahetusse 26. kohal (+3.26). Teises vahetuses tõstis Jürgen Joonas võistkonna 20. kohale, kaotus liidrile oli poolel võistlusmaal 3.51.

Sergei Rjabõškin kergitas võistkonna 19. kohale ja andis teate ankrunaisele Anu Åkermanile 6.10 pärast liidrit. Eesti võistkond lõpetas võistluse 22. kohaga, kaotust võitjale kogunes 11 minutit.

Toimetaja: Siim Boikov

viimased uudised

12:08

Eesti võistkond tuli MM-il 22. kohale, võit Šveitsile

11:31

Suri jalgpallur, kelle tõttu võeti kasutusele kollane ja punane kaart

11:03

Gassijev kaitses Moskvas raskekaalu meistrivööd

10:24

Argentina peatreener: kannatamine on osa meist ja tagab meelerahu

10:11

Märten Kuusk lõi käed Poola esiliigaklubiga

09:57

Uue reegliga saadud punane kaart pahandas šveitslasi

09:29

Norralaste väide: pall puutus enne Inglismaa väravat kaameratrossi

09:04

Ühepaadil krooniti Eesti meistriks Uku Siim Timmusk Uuendatud

08:43

Alvareze iluvärav murdis kümnekesi jäänud Šveitsi lisaajal Uuendatud

08:31

Veesaar aitas Atlanta suveliigas võiduni

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

29.06

Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata

28.06

Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse

13.06

Kristal leedukate kurjadest kirjadest: päris äge ju!

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

02:50

Bellinghami väravad lõpetasid Norra teekonna ja viisid inglased poolfinaali Uuendatud

08:43

Alvareze iluvärav murdis kümnekesi jäänud Šveitsi lisaajal Uuendatud

09:29

Norralaste väide: pall puutus enne Inglismaa väravat kaameratrossi

11.07

Eesti golfikoondis kaotas napilt EM-finaali Uuendatud

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

11.07

Merino värav viis teist mängu järjest Hispaania edasi Uuendatud

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

11.07

Mitmeid matšpalle raisanud 21-aastane Noskova võitis Wimbledoni turniiri

11.07

Portugali uus peatreener soovib, et Ronaldo koondises jätkaks

11.07

Djokovic pärast kaotust: tahan Wimbledonis veel vähemalt korra mängida

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo