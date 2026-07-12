Eesti võistkond tuli MM-il 22. kohale, võit Šveitsile

32 võistkonna seas startis tiitlikaitsjana Šveits, kuid väga tugevat konkurentsi pakkusid neile läbi kogu võistluse Norra, Rootsi, Prantsusmaa ja Ungari võistkonnad.

Pärast norralasest valitseva sprindi maailmameistri Kasper Harlem Fosseri väga tugevat jooksu kolmandas vahetuses edestas Norra Šveitsi tervelt 28 sekundiga ja tiitlikaitsjale järgnesid väikeste vahega Prantsusmaa, Rootsi ja Ungari.

Naiste valitsev sprindi maailmameister Simona Aebersold ei jätnud aga konkurentidele mingit võimalust, Norrast möödus ta juba poolel rajal ja tõi Šveitsi võistkonna kindlalt taas maailmameistrina finišisse. Norra jäeti pronksile, sest tugeva lõpuga pälvis hõbeda Rootsi.

Eesti võistkonnas jooksis avavahetust alles juuniorieas MM-debütant Liise Lillelaid, kes tuli teatevahetusse 26. kohal (+3.26). Teises vahetuses tõstis Jürgen Joonas võistkonna 20. kohale, kaotus liidrile oli poolel võistlusmaal 3.51.

Sergei Rjabõškin kergitas võistkonna 19. kohale ja andis teate ankrunaisele Anu Åkermanile 6.10 pärast liidrit. Eesti võistkond lõpetas võistluse 22. kohaga, kaotust võitjale kogunes 11 minutit.