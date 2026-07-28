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Mihkel Kirves naaseb Pärnu korvpallimeeskonda

Korvpall
Mihkel Kirves
Mihkel Kirves Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Korvpall

Pärnu Transcomi korvpallimeeskond teatas, et sõlmis lepingu Eesti koondislase Mihkel Kirvesega.

"Tere tulemast koju! Meiega liitub Eesti koondislane Mihkel Kirves. Pärnus oma meeste korvpallurikarjääri alustanud ääremängija naaseb suvepealinna pärast kaheaastast pausi, tuues meeskonda kogemust, füüsilisust ja liidriomadusi," teatas Pärnu klubi ühismeedias.

"Kirvese jaoks on tegemist erilise tagasitulekuga klubisse, kus tema teekond tipptasemele alguse sai. Kirka is back!" seisis postituses.

"Siit Pärnust liikusin pärast pronksivõitu 2023. aastal Kalev/Cramosse, tegin aasta seal, oli üle kivide ja kändude, kahjuks hooaega lõpuni ei mänginud – sain vigastada, käisin põlvelõikusel. Sealt edasi läksin Mažeikiaisse, kus pidasin vastu poolteist kuud ja siis juba liikusin Jonavasse, kus olen kaks viimast hooaega mänginud," kirjeldas Kirves ise, mis ta pärast Pärnust lahkumist teinud on.

"On olnud üpriski rasked aastad just vigastuste mõttes. On olnud möödalaskmisi enda keha kuulamises. Olen proovinud selles paremaks saada, rohkem puhata ja olla rohkem tervena väljakul," lisas ta.

Lisaks Kirvesele on Pärnu järgmiseks hooajaks lepingu sõlminud Hendrik Eelmäe, Kaspar Lootuse, Kaur Erik Suuroru, Jesper Romani, Roger Hermeti, Taavi Vaikmäe, ukrainlase Ilja Sidorovi, ameeriklase Javeon Jonesi ja lätlase Klavs Dubultsiga.

Toimetaja: Maarja Värv

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