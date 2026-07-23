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Madridi Realiga liitub Soome korvpallitäht

Korvpall
Mikael Jantunen
Mikael Jantunen Autor/allikas: SCANPIX/ALAMY
Korvpall

Madridi Real teatas ametlikult, et nende meeskonnaga ühineb kaheks järgmiseks aastaks ääremängija Mikael Jantunen.

Klubi sõlmis 26-aastase ja 204 sentimeetrit pika soomlasega lepingu, mis hoiab teda Madridis kuni hooaja 2027–28 lõpuni.

Ühe Euroopa efektiivseima mängijana peaks Jantunen aitama kompenseerida Trey Lylesi lahkumisega kaduma läinud väljaku laiendamise võimekust.

Jantunenil on selja taga hooaeg Fenerbahces, kus ta kogus keskmiselt 5,2 punkti ja 3,2 lauapalli 19 mänguminuti jooksul.

Tema hooaja parim ründemäng leidis aset Belgradi Partizani vastu, kui ta viskas 19 punkti, tabades viiest kaugviskest neli.

Enne Fenerbahcega liitumist tegi Jantunen läbimurdehooaja Euroliigas koos Paris Basketballiga (2024–25), kogudes keskmiselt 7,5 punkti ja 4,8 lauapalli ning tabades kahepunktiviskeid 63,2- ja kolmepunktiviskeid 38,8-protsendilise täpsusega.

Samuti aitas soomlane Pariisi meeskonnal võita 2024. aasta EuroCupi tiitli, panustades mängus keskmiselt 7,9 punkti ja 4,0 lauapalli. 

Seni on Madridi Real uueks hooajaks meeskonda täiendanud veel Jaime Pradilla ja Timothe Luwawu-Cabarrot´ga. 

Toimetaja: Lisette Holst

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