Võrkpalliliit lõi suurtoetajaga käed veel kolmeks aastaks

Võrkpalliliidu ja Coop Panga koostöö algas 2024. aastal, mil Coop pani Eesti rahvuskoondistele õla alla pani ja hakkas ka noorte karikavõistluste nimisponsoriks. Lisaks käivitati üheskoos kampaania "Võrkpall igasse eestimaa kooli!". Uus leping sõlmiti esmaspäeval.

"Coop Pangast on saanud võrkpalliliidu kindel partner, kelle toetus on hoogu lisanud meie teravaima tipu ehk naiste ja meeste rahvuskoondistele, aga ka noorte võrkpallile, mis teeb erilist heameelt. Ühised väärtused ja kirg võrkpalli vastu aitavad luua Eesti lastele paremad võimalused liikumiseks, kasvatada järelkasvu meie koondistele ning püüda tippspordis suuri eesmärke," sõnas võrkpalliliidu tegevjuht Kert Toobal.

"Võrkpall ühendab inimesi üle Eesti ning Coop Pangal on hea meel anda oma panus sellesse, et meie rahvuskoondised saaksid püüda kõrgeid sihte ja üha rohkem noori leiaks tee võrkpalli juurde. Soovime Eesti võrkpallile julgust unistada suurelt ja jõuda järgmise kolme aasta jooksul uute võitude ja uute edulugudeni," ütles Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann.