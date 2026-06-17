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Florat ootab edu korral Slovakkia meister

Jalgpall
Bratislava Slovani mängijad tähistamas kaheksandat järjestikust meistritiitlit.
Bratislava Slovani mängijad tähistamas kaheksandat järjestikust meistritiitlit. Autor/allikas: ŠK Slovan Bratislava/Facebook
Jalgpall

Eesti jalgpalliklubid said kolmapäeval teada vastased, kellega kohtutakse eurosarjades edu korral teises eelringis.

Valitsev Eesti meister Tallinna Flora läheb Meistrite liiga esimeses eelringis vastamisi Gruusia meistri Iberia 1999-ga. Võitjameeskond pääseb edasi teise eelringi, kus kohtub Slovakkia klubi Bratislava Slovaniga, kes on alates 2019. aastast võitnud kodused meistrivõistlused kaheksal järjestikusel hooajal.

Äsja Yaya Toure peatreeneriks palganud Slovan on selle aja jooksul jõudnud ühe korra Meistrite liiga põhiturniirile, kui 2024/25 hooajal lõpetati 36 meeskonna seas 35. positsioonil.

Kui Flora kaotab kahe mängu kokkuvõttes Iberiale, siis jätkatakse eurohooaega Konverentsiliiga teises eelringis, kus tuleb vastu Aserbaidžaani meister Sabah või Walesi meister The New Saints.

Konverentsiliiga esimesest eelringist alustavad oma teekonda FCI Levadia, Nõmme Kalju ja Paide Linnameeskond. Levadia vastaseks esimeses eelringis loositi Walesi klubi Caernarfon ning edu korral mängitakse järgmises ringis rootslaste Göteborgiga.

Kaljul seisaks Linfield FC alistamise järel teises ringis ees vastasseis iirlaste Shelbourne'iga. Kui Paide saab jagu leedukate Hegelmannist, siis minnakse järgmises ringis kokku Aserbaidžaani klubi Zira või Gruusia klubi Kutaisi Torpedoga.

Meistrite liiga esimese eelringi avamängud toimuvad 7.-8. juulil ja korduskohtumised 14.-15. juulil. Konverentsiliigas toimuvad sama faasi avamängud 9. juulil ja kordusmängud 16. juulil.

Toimetaja: Henrik Laever

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