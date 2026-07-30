X!

Teist korda ajaloos pääses Leedu klubi eurosarja põhiturniirile

Jalgpall
Leedu fännid
Leedu fännid Autor/allikas: Brit Maria Tael
Jalgpall

Leedu meister Kaunase Žalgiris kindlustas esmakordselt klubi ajaloos pääsu eurosarja põhiturniirile. Varasemalt on sama suutnud vaid üks Leedu klubi – Vilniuse Žalgiris neli aastat tagasi.

Kaunase Žalgiris alistas Meistrite liiga esimeses eelringis Kosovo meistri Drita ning läks teises eelringis vastamisi Fääri saarte tšempioni KI Klaksvikiga. Avamäng Fääri saartel jäi 0:0 viiki, korduskohtumises saavutas Leedu klubi Leon Krekovici 85. minuti tabamusega 1:0 võidu, vahendab Soccernet.ee.

Kolmandas eelringis on Žalgirise vastaseks Zagrebi Dinamo Horvaatiast. Kaotuse korral langeks klubi Euroopa liiga viimasesse eelringi ning sealse kaotuse korral omakorda Konverentsiliiga põhiturniirile. Seega on Leedu klubi ka halvima stsenaariumi korral taganud pääsu eurosarja põhiturniirile.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

13:31

Ametisse naasnud Mancini tahab Itaalia taas tippu viia

12:23

Teist korda ajaloos pääses Leedu klubi eurosarja põhiturniirile

10:25

Infantino investorite kaasamise plaanist: see on võimalus, mitte kohustus

08:13

Tammeka täiendas koosseisu Sierra Leone ründajaga

29.07

Zahovaiko kordusmängu eel: kolmandat kohtumist ei tule, keegi ei andesta

29.07

Eesti rannajalgpallikoondis alustas Euroliigat kaotusega Ukrainale

29.07

MM-il säranud hispaanlane täitis lubaduse ja tätoveeris treeneri oma käele

29.07

Eesti saalijalgpallikoondis alustab MM-valikturniiri põhiringi võõrsil

29.07

BBC: UEFA liikmed arutavad maailmameistrivõistluste boikotti

29.07

Operatsioonil käinud Rodri pikka taastumisperioodi ei vaja

sport.err.ee uudised

15:32

FOTOD | MM-hõbeda võitnud Beljajeva ja Embrich saabusid Eestisse

14:43

Ragilo võitis Taani velotuuril vahefinišite auhinna

14:12

Tallinn võõrustab rekordilise osalejate arvuga kabe EM-i

13:31

Ametisse naasnud Mancini tahab Itaalia taas tippu viia

12:58

Stefan Arand läheb hooaja teisele etapile vastu MM-liidrina

12:23

Teist korda ajaloos pääses Leedu klubi eurosarja põhiturniirile

11:42

Marcus Viks sai Portugalis 11. koha

11:07

Liidrikoht Evansile kindlust ei anna: aasta lõpp kujuneb pingeliseks

10:45

Saja-aastane Kadrioru staadion on näinud nii Nurmi hiilgust kui ka Propelleri mässu

10:25

Infantino investorite kaasamise plaanist: see on võimalus, mitte kohustus

09:48

Noortekoondis jäi mõlemas kontrollmängus Lätile alla

09:14

Rump stardib Nürburgringil taas GT3-klassis

08:45

Päevaga kaks võitu saanud Lajal jõudis Vancouveris veerandfinaali Uuendatud

08:42

Nuudi jätkas Soomes võidukalt ka paarismängus

08:13

Tammeka täiendas koosseisu Sierra Leone ründajaga

29.07

Jõelähtmel algab Eesti golfiajaloo jaoks märgiline turniir

29.07

ETV spordisaade, 29. juuli

29.07

Karjääri lõpetanud Õiglane: pigem on kõik hästi läinud, mul on äge elu!

29.07

Zahovaiko kordusmängu eel: kolmandat kohtumist ei tule, keegi ei andesta

29.07

Eesti rannajalgpallikoondis alustas Euroliigat kaotusega Ukrainale

loetumad

29.07

Suri Eesti külgkorvikrossi legend Juhan Uustalu

29.07

Karjääri lõpetanud Õiglane: pigem on kõik hästi läinud, mul on äge elu!

29.07

BBC: UEFA liikmed arutavad maailmameistrivõistluste boikotti

29.07

Endise esireketi 17-aastane poeg teenis ATP turniiril debüütvõidu

29.07

MM-il säranud hispaanlane täitis lubaduse ja tätoveeris treeneri oma käele

29.07

Noor Kanada hokitäht sõlmis NHL-i rekordlepingu

29.07

U-18 korvpallikoondis kaotas EM-i kaheksandikfinaalis Saksamaale

28.07

Eesti epeenaiskond pidi MM-finaalis tunnistama olümpiavõitjate paremust

28.07

Novosjolov MM-hõbedast: medali üle on hea meel, aga pigem oli kaotatud kuld

29.07

Ukraina olümpiakomitee kaebas Venemaa liikmelisuse taastamise CAS-i

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo