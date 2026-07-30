Teist korda ajaloos pääses Leedu klubi eurosarja põhiturniirile

Kaunase Žalgiris alistas Meistrite liiga esimeses eelringis Kosovo meistri Drita ning läks teises eelringis vastamisi Fääri saarte tšempioni KI Klaksvikiga. Avamäng Fääri saartel jäi 0:0 viiki, korduskohtumises saavutas Leedu klubi Leon Krekovici 85. minuti tabamusega 1:0 võidu, vahendab Soccernet.ee.

Kolmandas eelringis on Žalgirise vastaseks Zagrebi Dinamo Horvaatiast. Kaotuse korral langeks klubi Euroopa liiga viimasesse eelringi ning sealse kaotuse korral omakorda Konverentsiliiga põhiturniirile. Seega on Leedu klubi ka halvima stsenaariumi korral taganud pääsu eurosarja põhiturniirile.

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