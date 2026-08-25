Bunker Partner alustab kolmapäeval Meistrite liiga teekonda

Bunker Partner kuulub eelringis E-alagruppi, kus lisaks Eesti meistrile mängivad Saksamaa meister TSV Weilimdorf, Armeenia klubi Unisport FC ning Islandi KM Reykjavik. Alagrupiturniir toimub 26.–29. augustini Armeenias, vahendab jalgpall.ee.

UEFA Meistrite liiga eelringis võistleb kokku 32 klubi, kes on jagatud kaheksasse neljaliikmelisse alagruppi. Edasi pääseb ainult iga alagrupi võitja, kes jätkab seejärel teekonda põhiringis.

Bunker Partneril on võimalus kirjutada Eesti saalijalgpalli ajalugu, sest klubi jahib esimest pääsu Meistrite liiga põhiringi. Kui Eesti meister peaks Armeenias oma alagrupi võitma, ootavad põhiringis ees Poola klubi Gliwice Piast, Aserbaidžaani meister Araz-Naxçivan ning veel üks eelringist edasi pääsenud meeskond.

UEFA Meistrite liiga põhiringi mängitakse samuti miniturniiridena. Põhiringist jõuab 16 meeskonda edasi kodus-võõrsil kaheksandik- ja veerandfinaalideni. Neli parimat meeskonda selgitavad hooaja võitja 2027. aasta mais.