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Neli Eesti ametnikku on neljapäeval ametis UEFA eurosarjamängudel

Jalgpall
Sergei Hohlov-Simson (keskel vasakul) ja Uno Tutk
Sergei Hohlov-Simson (keskel vasakul) ja Uno Tutk Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti jalgpalliametnikud tegutsevad neljapäeval mitmel UEFA eurosarjade kohtumisel, täites nii delegaadi kui ka kohtunike vaatleja ülesandeid.

UEFA Euroopa liigas on delegaadina ametis Sergei Hohlov-Simson, kes kes hoiab silma peal Kuopio Palloseura (Soome) ja Craiova Universitatea (Rumeenia) kohtumisel. Neist esimene jõudis Euroopa liiga kolmandasse eelringi, sest pidi UEFA Meistrite liiga teises eelringis leppima kaotusega Aserbaidžaani klubi Bakuu Sabahile vastu. Rumeenlased jäid aga samas faasis napilt alla bulgaarlaste Sofia Levskile, vahendab jalgpall.ee.

UEFA Konverentsiliigas tegutseb delegaadina Siim Juks, kelle hallata on Vilniuse Žalgirise ja Spliti Hajduki kohtumine. Žalgiris kindlustas koha kolmandas eelringis dramaatilisel moel, kaotades teise eelringi avamängus Tbilisi Dinamole 0:3, kuid võites korduskohtumise koduväljakul lausa 7:2. Hajduk tunnistas seevastu Euroopa liiga teises eelringis lisaajal Pafose (Küpros) paremust ning langes seetõttu tasandi võrra madalamale.

Kohtunike vaatlejana on ametis Uno Tutk, kes jälgib Tel Avivi Hapoeli (Iisrael) ja Poola klubi GKS Katowice kohtumist. Mängus mõistab õigust Prantsusmaa kohtunikebrigaad eesotsas peakohtunik Bastien Dechepyga. Hapoel alistas eelmises ringis Bulgaaria klubi Ludogoretsi, Katowice oli aga parem Slovakkia meeskonnast Žilinast.

Hannes Kaasik sõidab Iirimaale, kus ta tegutseb kohtunike vaatlejana Bohemiansi ja Taani klubi Midtjyllandi kohtumisel. Mängu vilistab Rumeenia kohtunikebrigaad peakohtunik Rares George Vidicani juhtimisel. Bohemians pääses edasi pärast penaltiseerias saadud võitu Kosovo klubi Ballkani üle, Midtjylland langes Euroopa liigast pärast kaotust Türgi klubile Besiktase vastu.

Toimetaja: Lisette Holst

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