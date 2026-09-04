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Laupäeval selguvad Kulbilohus rallikrossi Eesti meistrid

Rallikross
Rallikross
Rallikross Autor/allikas: Pille Russi
Rallikross

Rallikrossi Eesti meistrivõistluste viimane, kuues etapp sõidetakse laupäeval Tartumaal Kulbilohus. Enamikes klassides on tiitlid enne viimast etappi lahtised.

Klassis Super1600 juhib rallikrossi Euroopa meistrivõistlustel kolmandat kohta hoidev Albert Ako Kokk nelja punktiga Siim Saluri ees (vastavalt 113 ja 109 silma), kirjutab Autosport.ee. "Rallikrossis võib juhtuda kõike, kuid üldjoontes saab öelda, et see, kes neist kahest Kulbilohus võidab, on ka Eesti meister. Esikolmikuheitlusse sekkuvad kindlasti veel ka mitmed teised sõitjad," rääkis EAL rallikrossikomitee esimees Mati Kask.

Rallikrossi Eesti meistrivõistlustel läheb arvesse viis paremat tulemust kuuelt etapilt, kuna Kokk ja Saluri on mõlemad ühe etapi vahele jätnud, loeb Kulbilohu võistluse tulemus neil igal juhul. Kolmandal positsioonil olev Aivo Ojala jääb Salurist küll vaid viie punkti kaugusele (104 p), kuid ta on osalenud kõigil viiel seni peetud etapil ja üks tulemus arvutatakse hooaja lõpus kindlasti maha.

Klassis TouringCar mahuvad kolm paremat kuue punkti sisse. Juhib Rommi Pukk 124 punktiga, järgnevad Rauno Rappu 121 ja Siim Tillemann 118-ga. Noorte autoklassis Yaris 1000 lahutab liider Gerret Franket teisel kohal jätkavast lätlasest Jekabs Martinovsist kolm punkti (vastavalt 105 ja 102 punkti).

Teistes klassides on vahed suuremad, kuid ainsana on meistritiitli kindlustanud Sebastian Rebane klassis Crosskart 250. "Ka selles klassis on pjedestaali ülejäänud kohad lahtised," lisas Kask. "Igal juhul tuleb kõigis klassides väga põnev, suure finaali vääriline võidusõit."

Kokku on viimasele etapile registreerunud 56 võidusõitjat, kõige rohkem (13) on osalejaid BMW RX3000 klassis.

Eelsõidud algavad Kulbilohus laupäeval kell 10.45. EAL TV otseülekanne algab kell 14.00, mil käimas kolmas eelsõiduvoor.

Toimetaja: Anders Nõmm

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