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Elron kohandas rongigraafikut Eesti – Island mänguõhtuks

Jalgpalli Eesti koondis
Jalgpalli Eesti koondis

Elron kohandas teisipäeval, 6. oktoobril A. Le Coq Arenal toimuva Eesti – Islandi Rahvuste liiga mängu järel Keila suunal sõitva viimase rongi väljumisaega.

Viimane rong väljub Balti jaamast kell 00.10 ja Lilleküla jaamast kell 00.13 ning peatub kõigis peatustes kuni Keilani. Elroni süsteemides kuvatakse rongi algne väljumisaeg, kuid tabloodel ja reisiotsingus on lisatud täiendav märkus hilisema väljumise kohta, vahendab Jalgpall.ee.

Staadioni parklasse pääseb vaid erilubadega, mistõttu soovitab jalgpalliliit mängule tulla ühistranspordiga, jala või jalgrattaga. Autoga saabuvatel pealtvaatajatel leida sobiv koht staadionist kaugemal ja varuda seega parkimiseks aega.

Eesti – Island mängu festivaliala avatakse staadioni kõrval kell 19.45. Staadioni väravad avatakse samuti kell 19.45. Koondised alustavad mängueelse soojendusega kell 21, hümn kõlab Tallinna Tehnikaülikooli Kammerkoori esituses kell 21.35 ning kohtunik annab avavile kell 21.45.

Kohtumist saab algusega kell 21.30 vaadata ka ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Toimetaja: Siim Boikov

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