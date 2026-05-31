Kajak saavutas Porsche ringrajasarja võistlusel Austrias kaks esikohta

Esimeses kvalifikatsioonis sõitis Kajak küll kiireima ringi, kuid selle aeg tühistati rajapiiride ületamise eest ja ta sai tšehhi Matyas Faiereisli järel teise koha. Teises kvalifikatsioonis oli eestlane esimene, vahendab autosport.ee.

Esimeses võistlussõidus teiselt positsioonilt startinud Kajak möödus liidrist juba esimeses kurvis ja võitis sõidu ülekaalukalt. Teises võistlussõidus startis eestlane esikohalt ja hoidis oma kohta lõpuni. Rajale tulnud turvaauto tekitas veidi pinget, konkurendid said lähemale, aga esikohta ohustada nad ei suutnud.

Päeva lõpetas 100 miili sõit (100 Miles of Austria), kus Kajak sõitis vahetustega koos meeskonna Dream 2 Drive juhi Tauras Tunylaga. Tulemuseks kolmas koht, parimad olid David Dziwok ja Ivan Peklin.

Sarjas sõidetakse Porsche 911 GT3 Cup autodega.