X!

Kajak saavutas Porsche ringrajasarja võistlusel Austrias kaks esikohta

Autosport
Markus Kajak
Markus Kajak Autor/allikas: Pille Russi
Autosport

Markus Kajak saavutas Austrias Red Bull Ringil toimunud Porsche Sprint Challenge Central Europe sarja etapil kaks sõiduvõitu ja ühe kolmanda koha.

Esimeses kvalifikatsioonis sõitis Kajak küll kiireima ringi, kuid selle aeg tühistati rajapiiride ületamise eest ja ta sai tšehhi Matyas Faiereisli järel teise koha. Teises kvalifikatsioonis oli eestlane esimene, vahendab autosport.ee.

Esimeses võistlussõidus teiselt positsioonilt startinud Kajak möödus liidrist juba esimeses kurvis ja võitis sõidu ülekaalukalt. Teises võistlussõidus startis eestlane esikohalt ja hoidis oma kohta lõpuni. Rajale tulnud turvaauto tekitas veidi pinget, konkurendid said lähemale, aga esikohta ohustada nad ei suutnud.

Päeva lõpetas 100 miili sõit (100 Miles of Austria), kus Kajak sõitis vahetustega koos meeskonna Dream 2 Drive juhi Tauras Tunylaga. Tulemuseks kolmas koht, parimad olid David Dziwok ja Ivan Peklin.

Sarjas sõidetakse Porsche 911 GT3 Cup autodega.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

17:46

Tartu Ülikool toetus hooaja vältel pikale pingile: kvaliteet ei langenud

17:12

Kajak saavutas Porsche ringrajasarja võistlusel Austrias kaks esikohta

16:39

U-17 jalgpallikoondis andis viimases mängus Belgiale lahingu

16:14

OTSEBLOGI | Roosleht sai teivashüppes nulli, Ehammer kindlustas esikohta Uuendatud

16:07

Stiven Aas teenis nokaudiga profikarjääri kiireima võidu

15:38

Jürgenson: soovitud tulemust ei tulnud, kuid üldiselt oli edukas ralli

15:04

Swiateki teekond Pariisis lõppes neljandas ringis

14:29

Šalkauskasel jäi Eesti rekordist puudu ainult 0,08 sekundit

14:00

Jalgpallikoondis peab Balti turniiril hakkama saama ilma Metsata

13:37

EstAmi otsustava päeva eel juhivad Raumolin ja Sikk

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

20.05

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

12.05

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

16:14

OTSEBLOGI | Roosleht sai teivashüppes nulli, Ehammer kindlustas esikohta Uuendatud

30.05

Soome hokikoondis tuli kaotusseisust välja ja pääses MM-finaali

30.05

PSG võitis teist korda järjest Meistrite liiga

30.05

VIDEO | Henri Välja üllatas Kalju väravalukku tabamusega oma väljakupoolelt

10:24

Tänak: never say never, aga rallit praegu plaanis ei ole

30.05

Šveitsi hokikoondis noppis taas MM-finaali piletid

10:53

Spurs lükkas Thunderi auti ja jõudis NBA finaali

30.05

Tassi võimas blokk tõi Legiale poolfinaalis teise võidu

30.05

Karl Johan Lips jätkab karjääri Poola kõrgliigas

30.05

Pärnu Vaprus sai taas Nõmme Kaljust jagu Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo