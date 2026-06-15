Sten Dorian Piirimägi jõudis Hispaanias pjedestaalile

Sten Dorian Piirimägi tõusis Hispaanias TCR Spain sarja etapil pjedestaalile. Lisaks sai Piirimägi ka esimese kogemuse TCR World Tour sarjast, sest Valencia ringrajal toimusid nädalavahetusel kahe sarja ühisstardid.

Kvalifikatsioonis näitas ALM Motorsporti võistkonna Honda Civic autol sõitnud Piirimägi väga head kiirust ja sõitis välja üheksanda ringraja ning oli sealjuures parim Hispaania sarja sõitjatest, vahendab autosport.ee.

"Kvalifikatsiooni peale kogu selle nädalavahetuse mängisimegi ja seadistasime auto parimale võimalikule kiirusele ühel ringil," selgitas Piirimägi. "Arvestasime, et kui suudan esikümnesse sõita, siis saan ehk teises sõidus, kui esikümme stardib pööratud järjestuses, startida eespoolt ja teenida head punktid TCR Spain arvestuses."

Avasõitu alustas eestlane seega üheksandalt kohalt ja kuigi kaotas stardisaginas paar kohta, suutis lõpuks siiski finišeerida üldarvestuse kaheksandana. "Positiivne oli see, et saavutasime Hispaania sarja arvestuses teise koha," kommenteeris Piirimägi esimest sõitu.

Nädalavahetuse teist võistlussõitu alustas eestlane esireast teiselt stardikohalt, tegi suurepärase stardi ja kerkis enne esimest kurvi liidriks. Aga siis kihutas parimalt stardikohalt alustanud konkurent talle esimesse kurvi sisenedes tagant sisse, mille tulemusena sõitis Piirimägi rajalt välja ja langes 24. kohale. Ülejäänud võistlus näitas, mida eestlane oleks võinud selles sõidus saavutada, sest mitmete möödasõitude järel lõpetas Piirimägi võistluse üldarvestuse 15. kohal ja teenis TCR Spain arvestuses viienda koha punktid.

"Selle stardi kohta polegi sõnu, sest kaassõitja, kellel kogemusi mitmekümne aasta jagu, otsustas kummalisel kombel mitte pidurdada," nentis Piirimägi. "Sellest oli äärmiselt kahju, sest kaotasime Hispaania sarja arvestuses punkte ja teisalt oleksime saanud võrrelda enda kiirust World Touri sõitjatega."

Nädalavahetuse kolmas sõit enam TCR Spain sarja arvestusse ei kuulunud ja sinna startis Piirimägi kahe sõidu tulemuste põhjal 13. kohalt. Start küll ebaõnnestus ja eestlane langes teise kümne lõppu, aga näitas seejärel taas head kiirust ning finišeeris kümnendal kohal.

"Muutsime veidi stardiprotseduuri, aga rikkusime sellega oma stardi totaalselt ära," kommenteeris Piirimägi. "Hakkasime sealt lõpust tulema ja kuna auto toimis hästi, siis sain päris palju möödasõite teha ning lõpuks võisin sõiduga ja tulemusega siiski rahule jääda."

Kokkuvõttes hoiab eestlane TCR Spain sarja punktitabelis kolmandat kohta ja selle sarja järgmine etapp toimub alles oktoobris.