X!

Sten Dorian Piirimägi jõudis Hispaanias pjedestaalile

Autosport
Sten Dorian Piirimägi
Sten Dorian Piirimägi Autor/allikas: WSC/Fastclick-AvensImages
Autosport

Sten Dorian Piirimägi tõusis Hispaanias TCR Spain sarja etapil pjedestaalile. Lisaks sai Piirimägi ka esimese kogemuse TCR World Tour sarjast, sest Valencia ringrajal toimusid nädalavahetusel kahe sarja ühisstardid.

Kvalifikatsioonis näitas ALM Motorsporti võistkonna Honda Civic autol sõitnud Piirimägi väga head kiirust ja sõitis välja üheksanda ringraja ning oli sealjuures parim Hispaania sarja sõitjatest, vahendab autosport.ee.

"Kvalifikatsiooni peale kogu selle nädalavahetuse mängisimegi ja seadistasime auto parimale võimalikule kiirusele ühel ringil," selgitas Piirimägi. "Arvestasime, et kui suudan esikümnesse sõita, siis saan ehk teises sõidus, kui esikümme stardib pööratud järjestuses, startida eespoolt ja teenida head punktid TCR Spain arvestuses."

Avasõitu alustas eestlane seega üheksandalt kohalt ja kuigi kaotas stardisaginas paar kohta, suutis lõpuks siiski finišeerida üldarvestuse kaheksandana. "Positiivne oli see, et saavutasime Hispaania sarja arvestuses teise koha," kommenteeris Piirimägi esimest sõitu.

Nädalavahetuse teist võistlussõitu alustas eestlane esireast teiselt stardikohalt, tegi suurepärase stardi ja kerkis enne esimest kurvi liidriks. Aga siis kihutas parimalt stardikohalt alustanud konkurent talle esimesse kurvi sisenedes tagant sisse, mille tulemusena sõitis Piirimägi rajalt välja ja langes 24. kohale. Ülejäänud võistlus näitas, mida eestlane oleks võinud selles sõidus saavutada, sest mitmete möödasõitude järel lõpetas Piirimägi võistluse üldarvestuse 15. kohal ja teenis TCR Spain arvestuses viienda koha punktid.

"Selle stardi kohta polegi sõnu, sest kaassõitja, kellel kogemusi mitmekümne aasta jagu, otsustas kummalisel kombel mitte pidurdada," nentis Piirimägi. "Sellest oli äärmiselt kahju, sest kaotasime Hispaania sarja arvestuses punkte ja teisalt oleksime saanud võrrelda enda kiirust World Touri sõitjatega."

Nädalavahetuse kolmas sõit enam TCR Spain sarja arvestusse ei kuulunud ja sinna startis Piirimägi kahe sõidu tulemuste põhjal 13. kohalt. Start küll ebaõnnestus ja eestlane langes teise kümne lõppu, aga näitas seejärel taas head kiirust ning finišeeris kümnendal kohal.

"Muutsime veidi stardiprotseduuri, aga rikkusime sellega oma stardi totaalselt ära," kommenteeris Piirimägi. "Hakkasime sealt lõpust tulema ja kuna auto toimis hästi, siis sain päris palju möödasõite teha ning lõpuks võisin sõiduga ja tulemusega siiski rahule jääda."

Kokkuvõttes hoiab eestlane TCR Spain sarja punktitabelis kolmandat kohta ja selle sarja järgmine etapp toimub alles oktoobris.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

MM-i tänased mängud
18.50
ETV2
H-alagrupp
Hispaania – Roheneemesaared
Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Pärnpuu

viimased uudised

14:42

Lõiv leidis sõidukindluse mudase Austria MK-etapi teises pooles

14:14

Sten Dorian Piirimägi jõudis Hispaanias pjedestaalile

13:48

Eesti aerutaja sai Euroopa meistrivõistlustel seitsmenda koha

13:20

Eliis Paas sekkus oma esimestel tiitlivõistlustel medalimängu

12:44

Kolm esikümnemängijat alistanud poolakas sai esimese turniirivõidu

12:16

Õnneliku kaotajana põhiturniirile pääsenud Vekic võidutses Londonis

11:42

Olümpiaraamat: Petrõkina langes olümpial vahetult enne võistlust varaste ohvriks

11:12

Jõhvi kergejõustikuõhtul osaleb ka kettaheite maailmarekordimees Alekna

10:40

TÄNA OTSE | Hispaania alustab MM-i Roheneemesaarte vastu

09:45

Lajalit ja Glinkat lahutab edetabelis vaid seitse punkti

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.06

Kristal leedukate kurjadest kirjadest: päris äge ju!

11.06

Otto Oliver Olgo: Spursil on play-off'is vähem vilumust

02.06

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

14.06

Saksamaa alistas Curacao koguni 7:1 Uuendatud

07:00

Viis väravat löönud Rootsi korjas kolm punkti

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

05:55

Holland ja Jaapan tegid põneva viigi, Elevandiluurannik võitis hilisest väravast

14.06

Brasiilia ja Maroko mängisid välja viigi, Šotimaa lõpetas pika ootuse

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

14.06

Austraalia üllatas Türgit kahe vastuseta väravaga

14.06

MM-i kaotusega alustanud Türgi peatreener: palun andestage meile

14.06

Katar leidis viiendal üleminutil Šveitsi vastu viigivärava Uuendatud

14.06

Knicks lõpetas 53 aastat kestnud tiitlipõua ja krooniti NBA meistriks

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo